Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli”
MIRANDOLA - Domenica 14 settembre, alle ore 10, presso la Sala Trionfini (piazza Ceretti 9) a Mirandola, sarà inaugurato e presentato l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli” di Mirandola. Nel decennale della morte di Andreolli - già docente di storia medievale all’Alma Mater Studiorum di Bologna - a cui è intitolata l’Università della Libera Età, l’evento sarà anche l’occasione per un ricordo del professore, che fu promotore della rinascita di questa realtà culturale e vi insegnò a lungo. Interverranno Renata Bertoli, già presidente del Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola, e Annamaria Ragazzi, moglie di Andreolli.
“Da sempre l’intento dell’Università della Libera Età - spiega la coordinatrice, Elisa Golinelli - è quello di offrire ad un pubblico ampio la possibilità di formarsi attraverso proposte di approfondimento alla portata di tutti, non solo degli specialisti, mantenendo, al tempo stesso, un approccio rigoroso e di qualità”.
Ampio il ventaglio dei corsi tra il settembre 2025 e l’aprile 2026, che si terranno in orario pomeridiano alla Sala Trionfini, in collaborazione con Comitato Sala Trionfini, associazione Amici della Consulta, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e il patrocinio del Comune di Mirandola. Fra le conferme di corsi e docenti, elenca la coordinatrice, “letteratura italiana con Luca Gherardi e Lorenzo Tinti, letteratura classica e storia romana con Renata Bertoli e Concetta Montoneri, storia delle religioni con Giulio Borgatti, storia contemporanea con Fabio Montella, Francesco Paolella, Claudio Carretti e Francesca Donati dell’Associazione culturale Educamente, e storia con Massimiliano Cestari”. Poi, prosegue, “letteratura inglese con Paola Rossi, fotografia con Dino Burali, Marco Diazzi e Marcello Testoni, salute e benessere con Matteo Carletti, filosofia con Luigi Costi e Walter Loddi, scienze della terra con Fulgenzio Zanini, e storia locale con Maurizio Bonzagni”.
Per quanto riguarda le novità, sottolinea la coordinatrice, “vista la recente entrata in vigore del nuovo codice della strada, si è deciso di introdurre il corso di sicurezza stradale, a cura di Andrea Campagnoli, ispettore di Polizia, e di Alessandro Bellodi, assistente capo coordinatore presso il distaccamento di Polizia Stradale. Considerata inoltre l’importanza dei temi legati alla sanità, a Stefano Toscani, già primario del Pronto Soccorso di Mirandola, e a Mary Guerzoni, coordinatrice infermieristica, si è affidato il corso dedicato alle figure professionali che si occupano della nostra salute”.
Tutti gli adulti possono iscriversi, indipendentemente dal titolo di studio in possesso. Agli studenti delle scuole superiori che frequenteranno i corsi di storia e filosofia l’Università della Liberà Età fornirà l’attestato di partecipazione. Durante l’anno accademico, infine, l’Università si rende disponibile per ospitare conferenze, incontri di approfondimento e presentazioni di libri in collaborazione con le associazioni delterritorio.
Tutte le informazioni sul programma dell’anno accademico 2025-2026: tel. 347 6861847; pagina facebook “Università della Libera Età di Mirandola”
Primi corsi in programma
“La letteratura di scuola all’indomani dell’Unità d’Italia”, docente Luca Gherardi (23 e 29 settembre, ore 16). “Letteratura inglese, Charles Dickens: il più vittoriano”, docente Paola Rossi (1, 8, 14 ottobre, ore 16). “Incontri sulla sicurezza”, docente Andrea Campagnoli (6 ottobre, 3 novembre, 1° dicembre, ore 15.30 - incontro del 1° dicembre presso la canonica del Duomo). “Fotografi seriali”, docenti Dino Burali, Marco Diazzi e Marcello Testoni (15, 22, 29 ottobre, ore 15.30). “Introduzione alla filosofia: le origini della filosofia greca”, docente Luigi Costi (25 ottobre, ore 15.30).
-
Riparte il corso di autodifesa femminile rivolto alle donne di Mirandola e dei comuni dell’Area Nord
- Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
- Modena, studente dell'Università di Bologna diventa prof. alle superiori a 21 anni
- Distretto biomedicale, "Patto per il Nord": "Mirandola tradita, da Governo e Regione condanna alla burocrazia"
- Carpi, denominazione comunale alla stria del forno Borelli
- Cavezzo, confermato il progetto Piedibus
- Superati i 30mila visitatori alla Festa provinciale dell’unità di Modena, mercoledì 10 settembre lo spettacolo di Paolo Rossi
- Aggressione controllori sul bus, Filt Cgil: "Solidarietà alle lavoratrici"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare