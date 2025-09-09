Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli”

MIRANDOLA - Domenica 14 settembre, alle ore 10, presso la Sala Trionfini (piazza Ceretti 9) a Mirandola, sarà inaugurato e presentato l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli” di Mirandola. Nel decennale della morte di Andreolli - già docente di storia medievale all’Alma Mater Studiorum di Bologna - a cui è intitolata l’Università della Libera Età, l’evento sarà anche l’occasione per un ricordo del professore, che fu promotore della rinascita di questa realtà culturale e vi insegnò a lungo. Interverranno Renata Bertoli, già presidente del Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola, e Annamaria Ragazzi, moglie di Andreolli.

“Da sempre l’intento dell’Università della Libera Età - spiega la coordinatrice, Elisa Golinelli - è quello di offrire ad un pubblico ampio la possibilità di formarsi attraverso proposte di approfondimento alla portata di tutti, non solo degli specialisti, mantenendo, al tempo stesso, un approccio rigoroso e di qualità”.

Ampio il ventaglio dei corsi tra il settembre 2025 e l’aprile 2026, che si terranno in orario pomeridiano alla Sala Trionfini, in collaborazione con Comitato Sala Trionfini, associazione Amici della Consulta, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e il patrocinio del Comune di Mirandola. Fra le conferme di corsi e docenti, elenca la coordinatrice, “letteratura italiana con Luca Gherardi e Lorenzo Tinti, letteratura classica e storia romana con Renata Bertoli e Concetta Montoneri, storia delle religioni con Giulio Borgatti, storia contemporanea con Fabio Montella, Francesco Paolella, Claudio Carretti e Francesca Donati dell’Associazione culturale Educamente, e storia con Massimiliano Cestari”. Poi, prosegue, “letteratura inglese con Paola Rossi, fotografia con Dino Burali, Marco Diazzi e Marcello Testoni, salute e benessere con Matteo Carletti, filosofia con Luigi Costi e Walter Loddi, scienze della terra con Fulgenzio Zanini, e storia locale con Maurizio Bonzagni”.

Per quanto riguarda le novità, sottolinea la coordinatrice, “vista la recente entrata in vigore del nuovo codice della strada, si è deciso di introdurre il corso di sicurezza stradale, a cura di Andrea Campagnoli, ispettore di Polizia, e di Alessandro Bellodi, assistente capo coordinatore presso il distaccamento di Polizia Stradale. Considerata inoltre l’importanza dei temi legati alla sanità, a Stefano Toscani, già primario del Pronto Soccorso di Mirandola, e a Mary Guerzoni, coordinatrice infermieristica, si è affidato il corso dedicato alle figure professionali che si occupano della nostra salute”.