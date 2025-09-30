Modena, dal 1° al 7 ottobre lavori notturni lungo la tangenziale “Rabin”
MODENA - Da domani, mercoledì 1° ottobre, e fino a martedì 7 ottobre, a Modena lungo la tangenziale Rabin saranno eseguiti dei lavori di rifacimento della corsia di immissione sulla Tangenziale di Modena in direzione Reggio Emilia e per limitare i disagi alla circolazione l’intervento sarà eseguito di notte, dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Inoltre, sempre mercoledì 1 ottobre partiranno i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo la strada provinciale 467 nel tratto compreso tra Fiorano e Pozza di Maranello. Anche queste lavorazioni verranno eseguite nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00 fino a venerdì 3 ottobre.
Successivamente, da lunedì 6 ottobre i lavori di manutenzione della sede stradale si sposteranno sulla Nuova Pedemontana nel tratto da Pozza di Maranello a Via Montanara, per due giorni fino a martedì 7 ottobre. Durante l’esecuzione delle lavorazioni, che si svolgeranno in orario diurno, sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile. Gli interventi fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali che nelle prossime settimane partirà anche sulle strade della collina e della montagna modenese, con altre risorse sempre finanziate da fondi provinciali. La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri e attualmente ha in gestione 924 chilometri.
