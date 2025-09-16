Nominati segreteria e tesoreria di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna: c’è anche Stefano Lugli

Il 15 settembre si è riunito il Comitato Politico Regionale convocato dalla co- segreteria di Eliana Ferrari e Stefano Grondona, eletti durante il XII Congresso Regionale. Lo scopo della riunione era nominare le altre figure che compongono la nuova Segreteria con le relative deleghe e la Tesoreria del partito regionale. Sono state quindi eletti/e:

Elena Anelli: Tesoriera;

Stefano Lugli: Ambiente, Infrastrutture, Beni comuni;

Luigi Iorio: Comunicazione e Tesseramento;

Matteo Chierici: Lavoro;

Eleonora Canali - Coordinatrice dei Giovani Comunisti/e -: Cultura, Politiche abitative;

Alexandr Belletti: Antifascismo;

Eliana Ferrari e Stefano Grondona: Organizzazione, Sanità e Welfare, Enti locali.





La nomina della segreteria da avvio a una concreta ed efficiente fase di lavoro sui temi politici e le criticità della regione: dalla Sanità al Lavoro dai temi ambientali alle manifestazioni per la Pace e contro il genocidio del popolo palestinese. Siamo un partito che mantiene una capillarità e un'articolazione in tutte le province ed è sempre presente nelle lotte con movimenti, sindacati, ed altri soggetti che condividono i nostri stessi valori. Siamo l’unico partito storico della sinistra - la nostra fondazione è del 1991- e il più grande e questa responsabilità ci sprona a confrontarci convintamente con le altre realtà politiche e sociali che propongono un progetto di unità della sinistra radicale e anticapitalista, progetto al quale continuiamo a credere e ad impegnarci.



