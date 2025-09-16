Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
16 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Concordia > Nominati segreteria e tesoreria di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna: c’è anche Stefano Lugli

Nominati segreteria e tesoreria di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna: c’è anche Stefano Lugli

|17 Settembre 2025 | Taglio basso, | Concordia

Il 15 settembre si è riunito il Comitato Politico Regionale convocato dalla co- segreteria di Eliana Ferrari e Stefano Grondona, eletti durante il XII Congresso Regionale. Lo scopo della riunione era nominare le altre figure che compongono la nuova Segreteria con le relative deleghe e la Tesoreria del partito regionale. Sono state quindi eletti/e:
 
Elena Anelli: Tesoriera;
Stefano Lugli: Ambiente, Infrastrutture, Beni comuni;
Luigi Iorio: Comunicazione e Tesseramento;
Matteo Chierici: Lavoro;
Eleonora Canali - Coordinatrice dei Giovani Comunisti/e -: Cultura, Politiche abitative;
Alexandr Belletti: Antifascismo;
Eliana Ferrari e Stefano Grondona: Organizzazione, Sanità e Welfare, Enti locali.

La nomina della segreteria da avvio a una concreta ed efficiente fase di lavoro sui temi politici e le criticità della regione: dalla Sanità al Lavoro dai temi ambientali alle manifestazioni per la Pace e contro il genocidio del popolo palestinese. Siamo un partito che mantiene una capillarità e un'articolazione in tutte le province ed è sempre presente nelle lotte con movimenti, sindacati, ed altri soggetti che condividono i nostri stessi valori. Siamo l’unico partito storico della sinistra - la nostra fondazione è del 1991- e il più grande e questa responsabilità ci sprona a confrontarci convintamente con le altre realtà politiche e sociali che propongono un progetto di unità della sinistra radicale e anticapitalista, progetto al quale continuiamo a credere e ad impegnarci.

Sempre nell’ottica di un rinnovamento necessario e continuo per un partito politico, la nuova segreteria lavorerà per il potenziamento della Comunicazione, già avviato con la creazione di un sito regionale che sarà disponibile al dominio www.rifondazionecomunistaemiliaromagna.it, nel quale saranno presenti sia la parte istituzionale del partito, che una sezione sempre aggiornata sul nostro lavoro in tutto il territorio regionale con approfondimenti su temi politici focali.
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Nominati segreteria e tesoreria di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna: c'è anche Stefano Lugli
Politica
Nominati segreteria e tesoreria di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna: c'è anche Stefano Lugli
Il 15 settembre si è riunito il Comitato Politico Regionale
Economia, ad agosto nel modenese lieve aumento dell'inflazione
I dati
Economia, ad agosto nel modenese lieve aumento dell'inflazione
Nic a +1,1% su base annua, +0,3% a livello congiunturale
Sicurezza delle cure pediatriche, focus delle aziende sanitarie modenesi sull’antibiotico resistenza
Salute
Sicurezza delle cure pediatriche, focus delle aziende sanitarie modenesi sull’antibiotico resistenza
Impegno congiunto per l’uso appropriato degli antibiotici e la tutela dei pazienti più piccoli
Carpi, al lavoro e a scuola in bici con il Giretto d’Italia
L'iniziativa
Carpi, al lavoro e a scuola in bici con il Giretto d’Italia
Giovedì 18 settembre iniziativa di Legambiente per uno stile di vita sostenibile
La Festa provinciale dell’unità di Modena chiude con numeri da record
I dati
La Festa provinciale dell’unità di Modena chiude con numeri da record
Più di 46mila coperti ai ristoranti e oltre 800 mila euro di incasso: superate le cifre dello scorso anno e del 2023
Raptor Engineering vince e centra il titolo nell’Italiano GT Endurance
Sport
Raptor Engineering vince e centra il titolo nell’Italiano GT Endurance
Nella finalissima del Mugello il team modenese esulta con Carboni-Di Benedetto-Nicolosi, campioni italiani Am grazie a una rimonta thrilling
Cavezzo, il 28 settembre appuntamento con la grande Festa del Volontariato
L'iniziativa
Cavezzo, il 28 settembre appuntamento con la grande Festa del Volontariato
L’evento, organizzato da Auser Modena e Auser Area Nord, si svolgerà presso Villa Giardino
Mirandola, nuovo primo posto per Valeria Cerbone di “Valery Fashion Style” nella competizione “Il Giornale dei Parrucchieri”
Il riconoscimento
Mirandola, nuovo primo posto per Valeria Cerbone di “Valery Fashion Style” nella competizione “Il Giornale dei Parrucchieri”
Primo posto provinciale a Modena nella categoria "Colore, piega e trattamenti" ad agosto e secondo posto Nazionale nella stessa categoria a luglio
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Trump, pressing su Zelensky: "Deve fare accordo con Russia"
Trump, pressing su Zelensky: "Deve fare accordo con Russia"
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli
Caso Garlasco, consulenza Ris: "Impronta scarpa di un solo killer"
Caso Garlasco, consulenza Ris: "Impronta scarpa di un solo killer"
Omicidio Kirk, chiesta la pena di morte per il killer. I messaggi e la confessione di Robinson
Omicidio Kirk, chiesta la pena di morte per il killer. I messaggi e la confessione di Robinson
Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza dopo un malessere
Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza dopo un malessere
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre
Fedez a La Zanzara, Cruciani: "Chiara Ferragni è nel palazzo"
Fedez a La Zanzara, Cruciani: "Chiara Ferragni è nel palazzo"
Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione
Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione
Champions League, Juve-Borussia Dortmund 0-0 - La partita in diretta
Champions League, Juve-Borussia Dortmund 0-0 - La partita in diretta
Fedez contro Sinner, secondo round: "E' monegasco e non paga le tasse"
Fedez contro Sinner, secondo round: "E' monegasco e non paga le tasse"
Roma, corteo per Gaza: "Blocchiamo tutto, Palestina libera"
Roma, corteo per Gaza: "Blocchiamo tutto, Palestina libera"
Bjk Cup, Paolini e Cocciaretto non sbagliano. L'Italia batte la Cina e vola in semifinale
Bjk Cup, Paolini e Cocciaretto non sbagliano. L'Italia batte la Cina e vola in semifinale
Blitz proPal all'università di Pisa, parla il prof. aggredito: "Spintoni e libro strappato, poi un pugno"
Blitz proPal all'università di Pisa, parla il prof. aggredito: "Spintoni e libro strappato, poi un pugno"
Trump, il giornalista e la domanda sugli affari: "Stai zitto"
Trump, il giornalista e la domanda sugli affari: "Stai zitto"
Quando Robert Redford criticò Trump: "Degrada tutto quello tocca, attacchi da dittatore"
Quando Robert Redford criticò Trump: "Degrada tutto quello tocca, attacchi da dittatore"
"Lauti dov'è?": Inter, Thuram e compagni scoprono così l'infortunio di Lautaro Martinez
"Lauti dov'è?": Inter, Thuram e compagni scoprono così l'infortunio di Lautaro Martinez
Depistaggio Cucchi, giudici Appello: "Intento dei carabinieri era restituire una realtà di comodo"
Depistaggio Cucchi, giudici Appello: "Intento dei carabinieri era restituire una realtà di comodo"
Robert Redford, la vita privata segnata da amori e tragedie
Robert Redford, la vita privata segnata da amori e tragedie
Mondiali pallavolo, l'Italia cade contro il Belgio al tie-break
Mondiali pallavolo, l'Italia cade contro il Belgio al tie-break
Milano, abusi su allieve minorenni: arrestato istruttore di equitazione
Milano, abusi su allieve minorenni: arrestato istruttore di equitazione

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Alimentazione, meno gas serra e diabete tipo 2, studio rilancia la dieta planetaria
Alimentazione, meno gas serra e diabete tipo 2, studio rilancia la dieta planetaria
Medicina, studio italiano rivoluziona standard di cura post-angioplastica
Medicina, studio italiano rivoluziona standard di cura post-angioplastica
Ambiente, 'se malato influisce sul software del Dna', appello medici per proteggere bimbi
Ambiente, 'se malato influisce sul software del Dna', appello medici per proteggere bimbi
Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Assolavoro: in 1° sem. 2025 boom assunti a tempo indeterminato da agenzie per il lavoro
    Assolavoro: in 1° sem. 2025 boom assunti a tempo indeterminato da agenzie per il lavoro
    Fvg Via dei Sapori lancia Corso di formazione per ristorazione all'Its Academy Udine
    Fvg Via dei Sapori lancia Corso di formazione per ristorazione all'Its Academy Udine
    Concorso d’Eleganza Varignana 1705: edizione 2025 tra rarità e stile
    Concorso d’Eleganza Varignana 1705: edizione 2025 tra rarità e stile
    Aixam debutta in TV con X Factor
    Aixam debutta in TV con X Factor
    Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia
    Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia
    Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale
    Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale
    Galbusera V8: la moto dimenticata che torna a vivere
    Galbusera V8: la moto dimenticata che torna a vivere
    Cida-Itinerari previdenziali, domani presentazione studio erosione potere d’acquisto delle pensioni
    Cida-Itinerari previdenziali, domani presentazione studio erosione potere d’acquisto delle pensioni
    Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco
    Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco
    JungleGift arriva in Italia e il regalo perfetto si sceglie in un click
    JungleGift arriva in Italia e il regalo perfetto si sceglie in un click
    Sis ID amplia attività di pagamenti antifrode con copertura estesa a 211 paesi
    Sis ID amplia attività di pagamenti antifrode con copertura estesa a 211 paesi
    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"
    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi