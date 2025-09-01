“Notte gialla” 2025, Mirandola in festa dal 12 al 14 settembre

MIRANDOLA - Dal 12 al 14 settembre 2025, il centro storico di Mirandola si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con il ritorno della “Notte Gialla”, l’attesissima manifestazione organizzata e promossa dal Comune di Mirandola, in collaborazione con L’Accento srl. Tre giorni di musica, spettacoli e intrattenimento, completamente gratuiti, pensati per tutte le età, che animeranno piazza Costituente e le vie del centro, tra risate, balli e divertimento, in un’atmosfera vivace e colorata.

«Siamo felici di essere anche quest’anno al fianco del Comune per l’organizzazione di questa bella manifestazione – afferma Alberto Tura, amministratore delegato de L’Accento srl – La Notte Gialla è un’occasione unica per vivere la città in modo diverso, mettendo al centro le persone e il divertimento».

Il programma delle serate:

Venerdì 12 settembre – Come gli scorsi anni la manifestazione si apre con una serata dedicata ai più giovani: musica, energia urbana e voglia di ballare fino a mezzanotte saranno protagonisti di una Notte young, pensata per i giovanissimi ma capace di coinvolgere tutti. Un grande TEEN PARTY a cura di RadioBruno che oltre al DJ Set proporrà dalle 21.00 cantanti ed influencer per esibizioni ed interviste pre serata. Fra i Cantanti Lorenz SIMONETTI e NICHOLAS MAZZA e fra gli influencer Mattia e Marco MUNDA.

Come gli scorsi anni la manifestazione si apre con una serata dedicata ai più giovani: musica, energia urbana e voglia di ballare fino a mezzanotte saranno protagonisti di una Notte young, pensata per i giovanissimi ma capace di coinvolgere tutti. Un grande a cura di che oltre al DJ Set proporrà dalle 21.00 cantanti ed influencer per esibizioni ed interviste pre serata. Fra i Cantanti Lorenz SIMONETTI e NICHOLAS MAZZA e fra gli influencer Mattia e Marco MUNDA. Sabato 13 settembre – Tocca all’ironia di Gene Gnocchi, volto noto della comicità italiana, che salirà sul palco per uno spettacolo brillante, adatto a tutta la famiglia.

– Tocca all’ironia di Gene Gnocchi, volto noto della comicità italiana, che salirà sul palco per uno spettacolo brillante, adatto a tutta la famiglia. Domenica 14 settembre – Gran finale con l’Orchestra Tiziano Tonelli ed Erika, che farà ballare la piazza con i classici del liscio, medley pop e ritmi coinvolgenti per un pubblico trasversale, dai più giovani ai più grandi.

Prevista anche la realizzazione di eventi collaterali come la “Cena in giallo” di sabato 13 settembre, che sarà realizzata a cura dell’Associazione ManiTese, progetto Manigolde, lungo la via Castelfidardo con un menù del tutto speciale curato da Quanto Basta Shop, In Pasta, La Bella Sfilza e La Frolleria Anffas; basterà indossare qualcosa di giallo, prenotare e venire a fare festa insieme in Piazza. Sabato 13 settembre si svolgerà sempre nell’ambito della Notte Gialla anche la Notte Bianca presso il Polo Culturale “Il Pico” a cura dell’Associazione “Amici della Biblioteca”, con tanti appuntamenti tra giochi, laboratori, mostre e altro. Per l’occasione Il Comune di Mirandola manterrà la Biblioteca operativa fino alle 23.00. Domenica 14 settembre dalle ore 10.00 e con ritrovo presso l’Ex Casello di Viale 5 Martiri 2, si svolgerà anche “Curiosando per le vie di …. Mirandola”, la prima passeggiata, delle 3 in programma, curata dall’Associazione “La Nostra Mirandola”. Scopriremo vicende e curiosità della famiglia Pico. La prenotazione è obbligatoria. Anche quest’anno Mirandola si vestirà a tema, con allestimenti decorativi, angoli gialli e il ritorno del simpatico trenino “vestito” di giallo, pronto tutte le sere dalle 20 alle 24, ad accompagnare grandi e piccoli alla scoperta di una città in festa.

«La Notte Gialla rappresenta molto più di una festa: si tratta di un momento in cui la nostra comunità si ritrova e la nostra Piazza torna a riempirsi con migliaia di persone, tra cui tantissimi giovani. Questo format, nato da una vincente intuizione negli anni precedenti, rappresenta un’inclusiva opportunità di svago e condivisione per tre generazioni differenti – dichiara Marco Donnarumma, assessore alla promozione del territorio del Comune di Mirandola – Abbiamo pensato ad un programma vario, con l’intento di valorizzare il nostro centro e renderlo ancora una volta attrattivo per tutte le generazioni. Saranno tre serate che sapranno lasciare il segno nel cuore dei mirandolesi».

LEGGI ANCHE: