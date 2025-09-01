Novi, fatto esplodere nella notte il bancomat in via Provinciale

NOVI DI MODENA - La scorsa notte, quella tra domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre, a Novi di Modena è stato fatto esplodere il bancomat che si trova in via Provinciale 50. Un forte boato è stato udito dagli abitanti della zona intorno alle ore 2: secondo quanto riscontrato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto in seguito all'esplosione, i ladri non sarebbero, tuttavia, riusciti a portare via il denaro contenuto all'interno. Sono ora in corso le indagini per individuare i malviventi, che sono fuggiti a mani vuote dopo aver fatto saltare il bancomat.

LEGGI ANCHE: