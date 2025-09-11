Partito Democratico di Carpi, ecco i componenti della nuova Segreteria cittadina

CARPI - È formata da 19 componenti la nuova Segreteria del Partito Democratico di Carpi, la squadra che affiancherà la segretaria riconfermata Daniela Depietri nel compito di gestire il partito più importante e rappresentativo della città. Oltre ai quattro segretari dei Circoli Maurizio Maio, Rudy Bellesia, Morena Leporati e Vanni Bellelli, al responsabile dei Giovani Democratici Emanuele Saullo e al portavoce Pd dell’Unione delle Terre d’Argine Giovanni Maestri, i componenti sono Paola Borsari, Marinella Meschieri, Patrizia Nicolini, Marc’aurelio Santi, Riccardo Martino, Maurizio Benetti e Carlo Affuso. Invitati permanenti, insieme al tesoriere Ermanno Losi, anche Mariella Lugli, Giuliano Albarani, Paolo Malvezzi, Paola Poletti e Alberto Bellelli.

Questo il commento della segretaria Daniela Depietri: “Spendere tempo, impegno ed energie per la propria comunità non è scontato, e per questo voglio ringraziare profondamente tutte e tutti coloro che hanno accettato di entrare a far parte della Segreteria. Si tratta di donne e uomini di età e provenienze differenti, ciascuna con le proprie sensibilità e capacità, in grado di arricchire il nostro partito di una pluralità di sensibilità che ne fa anche, in buona parte, la forza. Siamo di gran lunga il primo partito in città, come hanno testimoniato tutte le ultime tornate elettorali, ma se questo, da un lato, non può che far piacere, dall’altro consegna anche nelle mani del gruppo dirigente una grande responsabilità. Nei confronti della nostra comunità politica, della Giunta comunale, della città. Una responsabilità che avvertiamo e che abbiamo intenzione di assolvere al meglio delle nostre capacità, con l’aiuto e il contributo di tutti, operando animati sempre dal convincimento che la comunità di Carpi e il suo futuro passino dall’idea che si procede solo uniti, e nessuno va lasciato indietro”.

