04 Settembre 2025
Pupi Avati a Carpi venerdì 5 settembre

4 Settembre 2025

CARPI - Pupi Avati sarà a Carpi venerdì 5 settembre: appuntamento alle ore 18.30 all'Auditorium Loria per la masterclass sui mestieri del cinema ad ingresso gratuito dal titolo "Elementi essenziali di regia".

La regia cinematografica è la direzione del film, intesa sia dal punto di vista tecnico sia da quello artistico. Il regista, quindi, è l'autore che coordina il proprio lavoro con quello di altri narratori e professionisti. Tra aneddoti e insegnamenti, verrà condotta un'intervista al grande maestro della cinematografia italiana Pupi Avati. Moderano l'incontro il giornalista Pierluigi Senatore e il regista Paolo Di Nita.

 
 
A seguire "Aspettando il Film", con l'assegnazione del premio Arti del Cinema al maestro Pupi Avati, conferito a un professionista della settima arte, a nome della città di Carpi, in riconoscimento di inequivocabili meriti non solo cinematografici, ma anche artistici, in quanto appassionato clarinettista jazz. Seguirà la proiezione del film "Ma quando arrivano le ragazze?", alle ore 21:00, nell'Arena di piazzale Re Astolfo, ad ingresso gratuito.
 

Pupi Avati

 
 
