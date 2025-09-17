Qualità dell’aria, a Finale Emilia i risultati delle rilevazioni del laboratorio mobile Arpae non evidenziano criticità

FINALE EMILIA - Sono stati trasmessi al Comune, nelle scorse settimane, i risultati delle indagini sulla qualità dell’aria effettuate dal laboratorio mobile di Arpae in zona polo industriale di Finale Emilia - in due periodi distinti: dal 9 agosto al 19 novembre 2024 e dal 12 marzo al 10 maggio 2025 – e nella zona residenziale di via Cassetti, nei pressi degli istituti scolastici superiori – dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025. Le rilevazioni non evidenziano particolari criticità né nell’area industriale di via Napoli, né in quella residenziale di via Cassetti.

In quest’ultima area le concentrazioni giornaliere di polveri PM10 e polveri PM2,5 rilevate dal laboratorio mobile sono risultate simili a quelle delle stazioni regionali di confronto, sia nei livelli registrati che negli andamenti. La frazione PM2,5 ha rappresentato in termini di massa circa il 74 per cento del PM10, paragonabile con quanto osservato al parco Ferrari, nell’area urbana di Modena, e inferiore a Gavello, nell’aperta campagna mirandolese. Proprio a quello della stazione di fondo di Gavello è invece simile l’indice di qualità dell’aria di via Cassetti.

Anche per quanto riguarda le rilevazioni nell’area del polo industriale, le concentrazioni giornaliere di polveri PM 10 sono risultate simili a quelle delle stazioni di confronto della rete regionale, sia nei livelli registrati che negli andamenti. Se si applica un’analisi statistica tra i dati di polveri PM10 misurati dal laboratorio mobile e quelli rilevati nelle stazioni della rete regionale negli stessi periodi, si osserva che il sito indagato presenta, anche in questo caso, una buona correlazione con gli andamenti della stazione fissa di Gavello. Anche le concentrazioni di polveri PM2,5 sono risultate simili a quelle delle stazioni regionali di confronto, in particolare con Gavello, sia nei livelli registrati che negli andamenti.

Entrambi i report possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune di Finale Emilia:

È intenzione dell’amministrazione comunale - spiega il Comune - proseguire la campagna di rilevazioni anche nel 2026, compatibilmente con la disponibilità del laboratorio mobile di Arpae, e sono in corso le valutazioni per l’individuazione dell’area da monitorare.

