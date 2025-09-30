Rientra a casa a fine serata, ristoratore minacciato con una pistola e rapinato

CASTELFRANCO EMILIA - Nella serata di domenica 28 settembre, la villa di un ristoratore, a Rastellino di Castelfranco Emilia, è stata presa di mira da due rapinatori. I due, armati di pistola, che hanno puntato addosso al ristoratore, a suo padre e a suo figlio, che stavano facendo rientro nella propria abitazione dopo il turno di lavoro, hanno rubato circa 700 euro.

Inoltre, i malviventi hanno rubato anche l'auto del ristoratore, utilizzandola per fuggire e poi abbandonandola in un casolare in zona Modena Est. Il ristoratore e i suoi familiari hanno denunciato quanto avvenuto, sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri.

