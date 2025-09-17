Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo direttore della Struttura complessa è Giancarlo Gibertoni
MIRANDOLA, CARPI - Da inizio settembre Giancarlo Gibertoni è il nuovo direttore di Struttura Complessa Salute Mentale Adulti dell’Area Nord, comprendente i distretti sanitari di Carpi e Mirandola, ruolo occupato precedentemente dal dottor Giuseppe Tibaldi. Classe 1964, originario di Tione di Trento, precedentemente già responsabile del Centro di Salute Mentale di Sassuolo, Gibertoni ha conseguito la Laurea in Medicina nel 1989 e la specializzazione in Psichiatria nel 1993 presso l'Università di Modena.
Ha prestato servizio nelle Ausl di Modena, Ferrara e Piacenza prima di passare definitivamente all'Ausl di Modena quale dirigente medico del Centro di Salute Mentale di Sassuolo. Negli ultimi anni, tra i vari incarichi, si è occupato anche della implementazione delle nuove tecnologie nell'ambito dello sviluppo della Sanità Digitale nella Salute mentale.
“L’Azienda USL di Modena rivolge i migliori auguri di buon lavoro al Dottor Gibertoni. Forte di una grande esperienza, maturata precedentemente a Sassuolo e in altre Asl in regione, saprà sicuramente valorizzare e potenziare una Struttura complessa, come quella della Salute Mentale dell’Area Nord, che negli anni si è sempre contraddistinta per un ascolto dei bisogni della comunità e una rete assistenziale in grado di soddisfare le richieste sia dei pazienti che dei loro familiari”.
