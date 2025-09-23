San Felice, un incontro per spiegare il Fascicolo Sanitario Elettronico
SAN FELICE SUL PANARO - “Guida all’attivazione del fascicolo sanitario elettronico” è il titolo della conferenza che si svolgerà lunedì 29 settembre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio, dalle 14.15 alle 15.30. Nel corso dell’incontro si parlerà di prenotazione e pagamento di una visita, gestione deleghe, cambio di medico.
L’iniziativa è aperta a tutti, ma rivolta in particolare ai cittadini di 60 anni e oltre. Si tratta del secondo di quattro incontri per avvicinare le persone non più giovani a internet e al suo utilizzo nella vita quotidiana, nell’ambito dei progetti del Pnrr sulla facilitazione digitale ai cittadini, ai quali collabora il Comune di San Felice.
