San Prospero, borse di studio per studenti che hanno conseguito la licenza media
SAN PROSPERO - L’Amministrazione comunale di San Prospero rende noto che, anche per quest’anno, sono state istituite borse di studio per gli alunni residenti a San Prospero che abbiano conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2024/2025 con una votazione non inferiore a otto e che risultino iscritti al primo anno di scuola secondaria superiore. Le borse di studio, finanziate dalle ditte IMVA srl, COMMERCEDIL Razzaboni e da una ditta in qualità di donatore, sono 6 per un importo di 250,00 euro ciascuna. Le domande dovranno pervenire entro le 12:30 del giorno 30/09/2025. La modulistica da presentare e tutte le informazioni sono consultabili sul sito: https://www.comune.sanprospero.mo.it/.../bando-di...
