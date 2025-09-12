San Prospero, presentato “Platea”, il Festival di teatro della Bassa modenese

"Come Amministrazione - spiega il Comune di San Prospero - siamo lieti e orgogliosi di presentare anche quest’anno una nuova stagione teatrale a San Prospero, realizzata grazie alla collaborazione con Tipì, che propone un format rinnovato, creativo e ricco di sorprese. Il cartellone spazia tra temi diversi, alternando riflessioni profonde e momenti più leggeri, con proposte pensate sia per un pubblico adulto che per i più piccoli. Particolarmente significativi gli spettacoli dedicati a figure di grande rilievo come Don Lorenzo Milani ed Edith Piaf, personalità con un talento ed un vissuto straordinario che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nell’arte. Gli spettacoli sono in calendario il: 11/12 ottobre, 25/26 ottobre, 8/9 novembre".