Soliera, respinto ordine del giorno in memoria di Charlie Kirk presentato da Fratelli d’Italia

SOLIERA - Durante l'ultimo Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Soliera, denuncia Fratelli d'Italia, l'ordine del giorno presentato e protocollato dal capogruppo di FdI, Francesco Riccio, è stato respinto dalla maggioranza. Il documento proponeva di esprimere cordoglio per la tragica scomparsa dell'attivista politico statunitense Charlie Kirk, chiedendo anche un momento di raccoglimento in Consiglio in memoria del valore universale della libertà di espressione: è stato giudicato, però, "non attinente alle problematiche di Soliera".

Diversamente, denuncia sempre Fratelli d'Italia tramite una nota stampa, un ordine del giorno presentato da Pd, AVS e "Viviamo Soliera" riguardante la situazione a Gaza è stato invece autorizzato e sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale.

"E' un fatto grave e inaccettabile - dichiara il capogruppo di FdI a Soliera Riccio - perchè si applicano due pesi e due misure. Alla maggioranza è concesso parlare di temi internazionali come Gaza, anche ripetutamente, mentre quando la proposta arriva da Fratelli d'Italia si alza un muro. Un Consiglio comunale dovrebbe essere la casa del libero dibattito, non il luogo in cui una parte politica decide cosa è degno o meno di essere discusso".

Riccio spiega, poi, perchè, a suo giudizio, la vicenda di Charlie Kirk rappresenti "un segnale drammatico per la democrazia occidentale": "Attorno alla sua figura da tempo si era alzata una cortina d'odio: petizioni per impedirgli di parlare nei campus, accuse infamanti, campagne di demonizzazione da parte di una certa sinistra che non tollera voci fuori dal coro. Questa volta, però, l'odio è diventato piombo. La retorica della guerra contro l'estrema destra, sdoganata quotidianamente da giornali, accademici e politici progressisti, ha avuto un effetto preciso: quello di legittimare la violenza. Quando per anni si ripete che un avversario politico non è semplicemente un interlocutore, ma un pericolo per la democrazia, può essere che ci sia chi decide di prendere quelle parole alla lettera. Con la morte di Charlie Kirk, cade non solo un attivista, ma anche una voce che rappresentava la libertà di dissentire: una libertà che oggi appare sempre più fragile".

"Con quello che è accaduto, Charlie Kirk è come se fosse morto due volte - aggiunge Riccio - Prima col proiettile che l'ha ucciso e ora con il silenzio. E' un pericoloso precedente perchè stabilisce che la maggioranza può decidere arbitrariamente chi ha diritto di portare temi in Consiglio e chi no. Quello che è accaduto è una ferita non a me, ma alla dignità del Consiglio comunale e al principio di uguaglianza delle forze politiche. Poterò questa vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica perchè i cittadini di Soliera sappiano cosa accade. Charlie Kirk è stato ucciso per le sue idee, ma non morirà mai: continuerà a vivere e ad esistere nelle idee e nell'impegno di giovani conservatori come me".