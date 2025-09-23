Sottopasso in zona Maserati a Modena, dal 1° ottobre cancelli chiusi di notte

MODENA - Dal primo ottobre verrà attivato il servizio di chiusura alle 22 e riapertura alle 6 del mattino dei cancelli del sottopasso Ex Benfra, nella zona del Museo Enzo Ferrari, nato come alternativa al cavalcavia a ridosso della Maserati di viale Ciro Menotti. Si tratta di una misura volta a prevenire la possibile presenza di bivacchi notturni, in particolare con l’arrivo della brutta stagione.

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini e, per venire incontro alle loro richieste, abbiamo optato per la chiusura dei cancelli durante la notte – ha spiegato l’assessora alla Sicurezza e Coesione sociale Alessandra Camporota -. Si tratta di un deterrente sicuramente efficace per evitare eventuali bivacchi notturni e atti illeciti. Una misura che, unitamente ai controlli regolari degli agenti di Polizia locale, può realmente contribuire a migliorare la sensazione di sicurezza dei cittadini che frequentano la zona”.

La chiusura notturna dei cancelli è una misura che si va ad aggiungere a quelle già introdotte: sia durante il giorno che in orario notturno la zona del sottopasso viene regolarmente monitorata dagli agenti della Polizia locale. Il Comune, inoltre, provvede regolarmente al ripristino del decoro del sottopasso e delle condizioni igieniche e di sicurezza attraverso interventi di pulizia straordinaria a cura di Hera, in aggiunta agli interventi ordinari di pulizia.

