Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna “Wambinopoli”

CAVEZZO - Sabato 13 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, il campo polivalente di Ponte Motta a Cavezzo, adiacente al sito WAM Group, ospiterà l’edizione 2025 di Wambinopoli, l’evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e per tutti gli amanti dello sport. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cavezzo, nasce per offrire a bambini e ragazzi un pomeriggio di attività sportive, giochi e momenti di socialità, ma quest’anno si arricchisce di un’importante novità: anche gli adulti potranno cimentarsi in discipline come yoga, pilates dinamico, stretch and flex e walking soccer, accanto alle proposte tradizionali dedicate ai più piccoli.

L’assessora allo sport Alessia Trevisi sottolinea l’importanza di questa giornata: “Wambinopoli non è soltanto un evento ricreativo, ma una vera festa dello sport e della comunità. La possibilità di condividere il campo tra bambini, giovani e adulti significa promuovere l’idea di uno sport che unisce, che fa bene alla salute e che crea relazioni. Voglio ringraziare in modo particolare la WAM Group per il sostegno e la collaborazione, che rendono possibile un’iniziativa così sentita. Il loro contributo è un segno concreto di attenzione verso il territorio e verso le famiglie, ed è grazie a questa sinergia che possiamo rinnovare un appuntamento molto atteso”.

Il programma del pomeriggio prevede attività sportive, gonfiabili per i più piccoli, uno spazio dedicato al relax e al benessere, insieme ad un break pomeridiano con street food che accompagnerà le varie proposte. Non mancheranno sorprese e momenti pensati per rendere l’esperienza coinvolgente e alla portata di tutti. L’invito per i partecipanti è di presentarsi in tenuta sportiva per poter giocare, correre, ballare o semplicemente godersi lo spettacolo. La registrazione è gradita entro il 5 settembre, mentre in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

“Il patrocinio del Comune di Cavezzo – aggiunge l’assessora Trevisi – testimonia l’impegno dell’amministrazione a sostegno di quelle iniziative che fanno crescere la comunità attraverso lo sport, la cultura della salute e la partecipazione. Wambinopoli è un esempio positivo di come pubblico e privato possano collaborare per offrire occasioni di qualità ai cittadini”.

