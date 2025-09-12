Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l’ombelico del mondo sportivo provinciale

CARPI - La piazza è allestita e non resta che dare il via a Uisp Day, la giornata dello sport per tutti giunta alla sua seconda edizione, che quest’anno colorerà piazza Martiri della Libertà a Carpi domenica 14 settembre. La prima attività è prevista per le 9:30, col ciclismo e Na Pedaleda a La Francesa tra le strade del comune, mentre il via generale sarà alle 10 con attività per tutti i gusti: dall’arrampicata al tennis, passando per la danza, la ginnastica, il calcio, il volley, lo spinning, lo yoga, il badminton, le discipline orientali, le camminate di benessere, bocce, bowling, arcieri, freccette, danza aerea, golf, pallamano, ping pong, subbuteo e tantissimo altro.

Momento clou la gara di salto con l’asta che avrà tra gli iscritti atleti di assoluto prestigio: Federico Biancoli, campione d’Italia in carica con un personale stagionale di 5.35 metri, ma anche altri atleti sopra i 5 metri tra cui Emanuele Cecere e Nicolò Fusaro. Alle 11:15 sarà la volta del flash mob sulle note de “L’ombelico del mondo” che precederà il talk sulla fatica con gli atleti paralimpici e il momento dei saluti istituzionali col sindaco Riccardo Righi e la presidente Uisp Vera Tavoni. Poi ripresa delle attività in tutte e 20 le postazioni fino alla chiusura prevista per le ore 19.