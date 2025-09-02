Vende birra durante la partita di calcio tra Modena e Avellino, multa di 160 euro per un esercente
MODENA - In occasione dell’incontro di calcio tra Modena e Avellino, disputatosi domenica 31 agosto al "Braglia", il questore Lucio Pennella ha predisposto, parallelamente ad una attenta pianificazione del dispositivo interforze a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, mirati servizi finalizzati a rendere esecutiva l’ordinanza del sindaco in materia di vendita di bevande alcoliche e non per le giornate in cui si svolgono le partite del campionato di calcio di Serie B.
L’ordinanza prevede, a tutela dell’incolumità dei cittadini e a garanzia dello svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, nonché quello di vendere e consumare alcolici superiori ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, nell’area dello stadio e della stazione dei treni, a partire da due ore prima dell’incontro fino alle ore 2.00 del giorno successivo.
Nell’ambito di detti controlli, la Squadra Amministrativa della Questura ha sorpreso l’esercente di un negozio di vicinato, sito in prossimità dello stadio, vendere birra in bottiglie di vetro, in violazione delle disposizioni comunali. Al titolare del pubblico esercizio è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 160 euro.
In caso di seconda violazione, a detta sanzione amministrativa si aggiunge la sospensione dell’attività per le due giornate successive in cui si tengono eventi sportivi. Nel caso di una terza violazione è prevista la sospensione dell’attività per tutte le giornate di campionato successive.
- Zanzara tigre, a Carpi nuova disinfestazione a largo raggio
- Vende birra durante la partita di calcio tra Modena e Avellino, multa di 160 euro per un esercente
- Chikungunya, 104 casi accertati tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Limidi di Soliera
- Carpi, insulti razzisti dopo la vittoria del concorso "Miss Grand Prix": il sindaco Righi incontra Estefani Yan
- San Felice, si sbloccano i lavori al Municipio: potranno essere assegnati entro sei mesi
- Sequestrati 500 kg di canapa, imprenditore modenese nei guai
- Alla guida di uno scooter rubato finisce contro la recinzione di una casa, 33enne denunciato dai Carabinieri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero