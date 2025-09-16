Vigili del Fuoco, Barcaiuolo (FdI): “15 nuovi pompieri assegnati alla provincia di Modena”

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’assegnazione di 15 nuovi Vigili del Fuoco alla provincia di Modena, che nei prossimi giorni andranno a potenziare l’organico del nostro Comando provinciale. Un risultato importante per un territorio che, per estensione, densità abitativa e presenza industriale, ha bisogno di un sistema di soccorso pubblico efficiente e pronto a intervenire in ogni contesto".

A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

«Un plauso va al Governo Meloni, al Ministro Piantedosi e al Sottosegretario Prisco, che ancora una volta dimostrano con i fatti di voler rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, investendo su chi ogni giorno rischia la vita per proteggere i cittadini. Dopo anni di tagli, con questo esecutivo abbiamo visto una chiara inversione di tendenza, che premia l’impegno, la professionalità e il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco».

«A livello regionale – prosegue Barcaiuolo – saranno assegnati complessivamente 122 nuovi Vigili del Fuoco all’Emilia-Romagna, con distribuzione su tutte le province: un intervento strutturale che dà respiro ai comandi locali. Questo potenziamento è il risultato di una visione politica chiara: investire nella sicurezza, nella protezione civile, nella capacità dello Stato di essere vicino ai cittadini in ogni emergenza».

«Soltanto nell’ultimo anno, inoltre, l’Emilia-Romagna ha beneficiato di un potenziamento significativo del parco mezzi dei Vigili del Fuoco, con l’arrivo di 85 nuovi automezzi, tra cui piattaforme antincendio di ultima generazione, veicoli elettrici e mezzi speciali per aeroporti e interventi in aree impervie. A questi si sono aggiunti 14 ulteriori mezzi acquistati a livello locale e le nuove forniture già consegnate grazie ai fondi del PNRR. Continueremo a lavorare perché ogni territorio possa contare su risorse adeguate e strutture all’altezza», conclude Barcaiuolo.