A Limidi di Soliera tornano i “Viaggi in bicicletta”

SOLIERA - A Limidi di Soliera ritornano i “Viaggi in bicicletta”: prossimo appuntamento con "SARDEGNA (nella terra più antica)". Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00, al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18), continua il programma culturale con una serata ormai tradizionale: turismo sostenibile, paesaggistico e di approfondimento. Flavio De Santis intratterrà il pubblico, che lo ha già apprezzato in precedenti incontri, con immagini commentate di un interessante viaggio in bicicletta sul Cammino Minerario di Santa Barbara. Antico percorso che unisce luoghi e persone attraverso i millenni: dalle saline di Carloforte alla grotta di San Giovanni, dall’Oliveto storico di S’ortu Mannu all’Isola di Sant’Antioco, dalle civiltà nuragiche alla grande epopea mineraria. Testimone del lungo percorso di riscatto dei minatori e dei battellieri sardi e delle loro donne.

Le fotografie sono state scattate da Flavio De Santis, Paolo Pellacani e Ivo Guzzinati. Una piacevole occasione per vedere bellissime immagini storico-paesaggistiche e al contempo conoscere le trasformazioni della vita e dell’economia di queste terre antiche. L’evento è, come sempre, aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito. L’iniziativa rientra nel programma culturale del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI per il periodo autunno 2025 primavera 2026 attuato col contributo della Fondazione Campori di Soliera.La prossima iniziativa sarà sabato 1 novembre 2025, ore 21.00 nella Parrocchia di Limidi, col tradizionale concerto di Ognissanti: Matteo Manicardi e il quartetto I solisti di San Valentino presenteranno: “Dialogo immaginario tra ecologia e complessità”. Musica e riflessioni per esplorare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

LEGGI ANCHE: