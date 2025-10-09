A San Prospero concerto solidale per sostenere le attività dell’associazione “I Talenti di Minerva”

SAN PROSPERO - Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Volmer Fregni in Via I Maggio 16/b a San Prospero, l’associazione “I talenti di Minerva” propone “Note di Talento - Melodie che sostengono il futuro”, concerto per sostenere le attività sociali, inclusive e formative dell’Associazione.

I Corni d’Africa, musicisti delle più prestigiose orchestre italiane ed europee, proporranno un viaggio tra tango, rock e grandi colonne sonore del cinema: un concerto per dare forza a progetti che cambiano la vita. Una serata speciale dove la musica diventa strumento di solidarietà. Il ricavato sarà destinato per sostenere le attività dell’associazione e una parte sarà devoluto alla Africa Music School in Uganda, una scuola che offre ai bambini un’educazione musicale come strumento di crescita e inclusione. Al termine del concerto seguirà un brindisi.

Le prevendite dei biglietti (ingresso solidale a 12 euro) sono acquistabili presso Edicola e non solo di Righi Paolo in via Canaletto.30/A (Lu - Mar - Mer - Ven: 06:00 - 12:30; 16:00 - 19:30 Sab 06:00: 12:30; 16:00 - 19:00 Gio -Dom: 06:00 - 12:30); Biblioteca - Via Chiletti, 6 D San Prospero (Lunedì 16:00 - 18:00 Martedì 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00 Sabato 10:00 - 12:00); Auditorium Volmer Fregni (Giovedì dalle 17:00 alle 19:00). L’associazione ringrazia di cuore chi sostiene l’evento: Assicoop Unipol, Cantine Riunite, Farmacia San Prospero, Pro Loco San Prospero, Tipì, Edicola e non solo di Paolo Righi.

