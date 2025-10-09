A San Prospero concerto solidale per sostenere le attività dell’associazione “I Talenti di Minerva”
SAN PROSPERO - Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Volmer Fregni in Via I Maggio 16/b a San Prospero, l’associazione “I talenti di Minerva” propone “Note di Talento - Melodie che sostengono il futuro”, concerto per sostenere le attività sociali, inclusive e formative dell’Associazione.
I Corni d’Africa, musicisti delle più prestigiose orchestre italiane ed europee, proporranno un viaggio tra tango, rock e grandi colonne sonore del cinema: un concerto per dare forza a progetti che cambiano la vita. Una serata speciale dove la musica diventa strumento di solidarietà. Il ricavato sarà destinato per sostenere le attività dell’associazione e una parte sarà devoluto alla Africa Music School in Uganda, una scuola che offre ai bambini un’educazione musicale come strumento di crescita e inclusione. Al termine del concerto seguirà un brindisi.
Le prevendite dei biglietti (ingresso solidale a 12 euro) sono acquistabili presso Edicola e non solo di Righi Paolo in via Canaletto.30/A (Lu - Mar - Mer - Ven: 06:00 - 12:30; 16:00 - 19:30 Sab 06:00: 12:30; 16:00 - 19:00 Gio -Dom: 06:00 - 12:30); Biblioteca - Via Chiletti, 6 D San Prospero (Lunedì 16:00 - 18:00 Martedì 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00 Sabato 10:00 - 12:00); Auditorium Volmer Fregni (Giovedì dalle 17:00 alle 19:00). L’associazione ringrazia di cuore chi sostiene l’evento: Assicoop Unipol, Cantine Riunite, Farmacia San Prospero, Pro Loco San Prospero, Tipì, Edicola e non solo di Paolo Righi.
- Carpi, sabato 11 ottobre Michele Iacomino arriverà al Campo di Fossoli dopo un tragitto di 1.500 km partito da Auschwitz
- Sanità, FdI: "Fare chiarezza sulle modalità di riscossione dei ticket non pagati"
- Cavezzo, sabato 18 ottobre "Uniti in Rosa: pedaliamo per la prevenzione insieme"
- A San Prospero concerto solidale per sostenere le attività dell'associazione "I Talenti di Minerva"
- Carpi, ai Musei di Palazzo dei Pio "Ora d’arte" sui grandi artisti
- Lunedì 13 ottobre presso il Dipartimento di Economia di Modena, l'iniziativa "Un nuovo ordine mondiale per non tornare indietro"
- Bondeno, al via la Fiera di Ottobre all'insegna del pane e della cultura
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli