Allenamento mentale, ginnastica e alimentazione: ripartito il progetto “In Forma Mentis”

MODENA - E’ appena partita la sessione autunnale di ‘In Forma Mentis’, programma di prevenzione che include attività di allenamento mentale, attività motoria e sana alimentazione per persone tra i 60 e gli 80 anni, avviato ormai cinque anni fa, con a seguire un lungo stop dovuto all’epidemia da Covid e una ripresa effettiva del programma nel 2023.

Il percorso di prevenzione, che prevede complessivamente 10 incontri, è stato avviato nel 2020 presso la polisportiva di Albareto a Modena dalle UOC Geriatria Territoriale e Medicina dello Sport, in collaborazione con il Comune di Modena e con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e potenziato nel 2025, grazie al finanziamento del Bando Personae della Fondazione Modena, con l’ampliamento del progetto in quattro polisportive del territorio di Modena e provincia.

Nella primavera scorsa, sono state coinvolte le polisportive di San Damaso e San Faustino a Modena; la sessione dell’autunno, appena iniziata, si svolgerà presso l’Arcispazio di Piumazzo, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia e l’Unione dei Comuni del Sorbara, e presso la polisportiva 4 Ville di Villanova.

Sin dall’avvio, il progetto In Forma Mentis ha riscontrato una grande partecipazione da parte della comunità, ed in particolare, nell’anno 2025, sono state coinvolte 145 persone.

