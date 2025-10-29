Allenamento mentale, ginnastica e alimentazione: ripartito il progetto “In Forma Mentis”
MODENA - E’ appena partita la sessione autunnale di ‘In Forma Mentis’, programma di prevenzione che include attività di allenamento mentale, attività motoria e sana alimentazione per persone tra i 60 e gli 80 anni, avviato ormai cinque anni fa, con a seguire un lungo stop dovuto all’epidemia da Covid e una ripresa effettiva del programma nel 2023.
Il percorso di prevenzione, che prevede complessivamente 10 incontri, è stato avviato nel 2020 presso la polisportiva di Albareto a Modena dalle UOC Geriatria Territoriale e Medicina dello Sport, in collaborazione con il Comune di Modena e con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e potenziato nel 2025, grazie al finanziamento del Bando Personae della Fondazione Modena, con l’ampliamento del progetto in quattro polisportive del territorio di Modena e provincia.
Nella primavera scorsa, sono state coinvolte le polisportive di San Damaso e San Faustino a Modena; la sessione dell’autunno, appena iniziata, si svolgerà presso l’Arcispazio di Piumazzo, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia e l’Unione dei Comuni del Sorbara, e presso la polisportiva 4 Ville di Villanova.
Sin dall’avvio, il progetto In Forma Mentis ha riscontrato una grande partecipazione da parte della comunità, ed in particolare, nell’anno 2025, sono state coinvolte 145 persone.
- Unimore presenta la seconda edizione del master "Food & Wine Tourism"
- Don Ferrari a Mirandola: "Far diventare fraternità e solidarietà principi politici: così si può governare il fenomeno migratorio"
- Allenamento mentale, ginnastica e alimentazione: ripartito il progetto "In Forma Mentis"
- Finale Emilia, un bando da 10mila euro per nuove attività in piazza Garibaldi
- Il dottor Antonio Cremonini devolve il ricavato del suo libro per un rilevatore di vene donato al Centro Oncologico di Modena
- Carpi, gli studenti del "Fanti" magistrati per un giorno
- Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale