Allievo della Scuola alberghiera Ial di Serramazzoni secondo in una gara culinaria internazionale

Eccellenti risultati per Ial Emilia-Romagna alla 32esima conferenza annuale di Eurhodip, tenutasi a Landudno (Galles) dal 20 al 24 ottobre. Eurhodip è l’associazione cui aderiscono 150 istituti alberghieri e turistici di 39 paesi, nata per sostenere la formazione e istruzione nell’ospitalità.

Manuel Paltrinieri, allievo del quarto anno di specializzazione alla Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, si è classificato al secondo posto nella competizione culinaria internazionale che ha coinvolto quindici studenti selezionati provenienti dalle scuole aderenti a Eurhodip. Nella stessa gara si è classificato terza Cassandra Lotierzio, allieva del terzo anno della sede Ial di Ferrara.

«Desideriamo esprimere il nostro vivo compiacimento per le performance dei nostri due allievi – dichiara il presidente di Ial Emilia-Romgna, Ciro Donnarumma - I piazzamenti di prestigio ottenuti dalle nostre sedi sono motivo di grande orgoglio per il nostro ente e per i giovani che intraprendono il percorso formativo nel settore della ristorazione. Questi risultati – conclude Donnarumma - testimoniano l'alta qualità della formazione erogata da IAL Emilia-Romagna».

LEGGI ANCHE: