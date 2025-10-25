Anas, da lunedì 27 ottobre nuova fase di lavori di manutenzione del viadotto della statale 16 “Adriatica”
FERRARA - Anas ha programmato l’esecuzione di una nuova fase di lavori di manutenzione del viadotto della statale 16 “Adriatica” che sovrappassa il Raccordo Autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi” a Ferrara (km 83,115).
Per consentire i lavori sono necessarie delle temporanee modifiche alla circolazione.
Nel dettaglio, da lunedì 27 a mercoledì 30 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, per chi viaggia sulla SS16 in direzione Nord verso Ferrara sarà chiusa al traffico la rampa di entrata sull’ RA08 verso il casello autostradale Ferrara Sud. Per l'immissione sul Raccordo potrà essere utilizzo il precedente svincolo "Cona" o il successivo svincolo di intersezione con la SS64 "Porrettana".
Allo stesso tempo nel tratto incluso tra il km 0,700 ed il km 0,400 dell’RA08 sarà istituito il restringimento della carreggiata.
Sempre dalle 09:00 alle 17:00 di giovedì 30, venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre invece saranno attuate le stesse modifiche temporanee nella carreggiata opposta. Pertanto, per chi viaggia sulla SS 16 in direzione Sud verso Ravenna, sarà chiusa la rampa di entrata sull’RA08 in direzione Porto Garibaldi. Per l'immissione sul Raccordo potrà essere utilizzato il precedente svincolo di intersezione con la SS64 o il successivo svincolo "Cona". Contestualmente, nel tratto compreso tra il km 0+400 e il km 0+700 del Raccordo vigerà il restringimento in destra della carreggiata.
