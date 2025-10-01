Angelo Greco & Company, doppio appuntamento con il “Gala internazionale di danza” a Bologna e Concordia

CONCORDIA - Angelo Greco, cresciuto a Concordia sulla Secchia, si è formato al Balletto di Castelfranco Veneto e all’Accademia del Teatro alla Scala, entrando nel Corpo di Ballo della Scala di Milano. Dal 2016 la sua carriera è decollata a livello internazionale negli USA, diventando primo ballerino

del San Francisco Ballet e, dal 2024, Principal Dancer allo Houston Ballet. Ha interpretato ruoli principali nei grandi classici del balletto e ha collaborato con celebri coreografi come Wheeldon, Possokhov, Rhoden, Nureyev, Helgi Tomasson and Macmillan. Il suo repertorio spazia dal Classico al neoclassico e contemporaneo. Tra i premi internazionali ricevuti figurano l’Erik Bruhn Prize e due Dance Europe’s Outstanding Artistry Awards. All'attività artistica ha affiancato il lavoro di formazione di giovani talenti e a ottobre 2025 porta in Italia, suo Paese d'origine, uno spettacolo che fa sintesi dell'alto livello artistico raggiunto e dell'esperienza internazionale grazie alla compagnia di danza Angelo Greco & Company. La compagnia internazionale è stata fondata negli USA nel 2025 con la missione di diffondere sempre di più la passione per la danza, ma soprattutto creare uno scambio culturale di danza tra l’America e l’Italia.

Angelo Greco & Company ha in programma il suo primo tour partendo dall'Italia nell'ottobre 2025, portando un incredibile gruppo di danzatori dagli Stati Uniti a esibirsi nel Gala Internazionale di Danza presso il Teatro Duse di Bologna, il 9 ottobre, e il Teatro del Popolo di Concordia, l'11 ottobre. Nell'occasione a Bologna, il 10 ottobre, si terrà anche la GCDANCE ACADEMY AUDITIONS, che offrirà a giovani ballerini e ballerine l'opportunità esclusiva di partecipare a masterclass con direttori internazionali e accedere ad audizioni finali per programmi estivi e ammissioni dirette, particolare presso la Houston Ballet Academy e Vienna State Opera Ballet Academy. Un fondo dedicato, creato grazie a generose donazioni, contribuirà a coprire parte delle spese di viaggio o delle rette di iscrizione per alcuni ballerini selezionati. Angelo Greco & Company è supportata da GCDANCEVENTS, un’agenzia di danza con sede in Italia che rappresenta organizzazioni rinomate a livello internazionale.

PROGRAMMA DEL GALA INTERNAZIONALE DI DANZA

L’Air D’Esprit

Coreografia di Gerald Arpino

Musica di Adolphe Adam

Interpretato da Misa Kuranaga e Angelo Greco

Sons de L’âme – 8th Movement

Coreografia di Stanton Welch

Musica di Frédéric Chopin

Interpretato da Karina Gonzalez e Aaron Robison

White Swan Pas de Deux

Coreografia di Helgi Tomasson

Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Interpretato da Misa Kuranaga e Angelo Greco

Diana and Acteon

Coreografia di Agrippina Vaganova

Musica di Cesare Pugni

Interpretato da Tyler Donatelli e Gian Carlo Perez

The Nutcracker

Coreografia di Helgi Tomasson

Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Interpretato da Misa Kuranaga e Gian Carlo Perez

Giselle – Act 2 Pas de Deux

Coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot

Musica di Adolphe Adam

Interpretato da Karina Gonzalez e Aaron Robison

Le Corsaire

Coreografia di Marius Petipa

Musica di Adolphe Adam

Interpretato da Tyler Donatelli e Angelo Greco

Grand Finale

Tutto il cast

I danzatori che si esibiranno nel Gala sono:

Angelo Greco, Primo ballerino con Houston Ballet

Misa Kuranaga, Prima ballerina con San Francisco Ballet

Aaron Robinson, Primo ballerino con Houston Ballet

Karina González, Prima ballerina con Houston Ballet

Gian Carlo Perez, Primo solista con Houston Ballet

Tyler Donatelli, Prima solista con Houston Ballet