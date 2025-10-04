Bandiera palestinese sulla facciata del Municipio di Soliera, Riccio (FdI): “Operazione politica più che gesto di solidarietà”

SOLIERA - Francesco Riccio, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Soliera, esprime la propria contrarietà all’esposizione della bandiera palestinese sulla facciata del Municipio.

Come già sottolineato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale – dichiara Riccio – non siamo d’accordo con questa scelta. Atti di questo tipo somigliano sempre più a operazioni di puro self branding, più che a gesti autentici di solidarietà.

È bene ricordare – sottolinea – quanto avvenuto qui vicino, in provincia di Reggio Emilia, dove il Prefetto ha ordinato la rimozione della bandiera palestinese dai municipi. L’articolo 4 del regolamento prevede infatti che la bandiera di uno Stato estero può essere esposta solo in occasione di visite ufficiali o di cerimonie di carattere internazionale. Le bandiere esposte insieme al Tricolore e a quella dell’Unione Europea assumerebbero una connotazione politica e ideologica confliggente con il principio di neutralità e imparzialità sancito dall’ordinamento e da una consolidata prassi istituzionale, e pertanto devono essere rimosse.

Settimana scorsa ho ricordato in consiglio comunale che il Governo italiano dal novembre 2023 a oggi l’Italia ha organizzato 14 evacuazioni sanitarie, trasferendo oltre 1.500 persone, tra cui più di 300 bambini, con voli dell’Aeronautica Militare in collaborazione con la Protezione Civile, la Farnesina e il Ministero della Difesa.

Parallelamente, prosegue Riccio, è stato portato avanti il programma ‘Food for Gaza’, grazie al quale sono stati stanziati oltre 110 milioni di euro tra fondi diretti e contributi a enti internazionali.

Con queste risorse sono stati consegnati:2.000 tonnellate di farina, oltre 200 tonnellate di alimenti, beni essenziali e farmaci,19 tonnellate di aiuti alimentari provenienti da aziende italiane tramite Coldiretti e Confagricoltura.

Inoltre, la nave Vulcano della Marina Militare –dotata di ospedale mobile, sala operatoria, TAC e unità di rianimazione ha fornito cure salvavita in acque internazionali, portando assistenza diretta a numerosi feriti.

Non possiamo fare a meno che evidenziare quello che sarebbe “un ennesimo cortocircuito politico” da parte della maggioranza a trazione PD.

Poche settimane fa abbiamo assistito alla bocciatura inspiegabile di un nostro ordine del giorno per commemorare il drammatico omicidio di Charlie Kirk, giudicato non inerente al Comune di Soliera. A quanto pare, però, discutere per la quinta volta di Gaza in Consiglio comunale e appendere la bandiera palestinese sulla facciata del Municipio solierese è considerato pienamente inerente. Un esempio lampante di doppiopesismo.

È intollerabile il livello di ipocrisia a cui stiamo assistendo. Si utilizza la sofferenza del popolo palestinese come mezzo per attaccare il governo e fare propaganda politica. Il rispetto per le vittime e la complessità del conflitto meritano ben altra serietà e sobrietà.

Invece di inseguire gesti simbolici e iniziative di propaganda, la giunta dovrebbe occuparsi di ciò che realmente interessa e tocca la vita dei cittadini: le strade comunali in numerose zone a dir poco impietose; riprendere le mozioni da noi presentate per contrastare l’abbandono dei rifiuti in aumento nel nostro territorio; evitare l’operazione AIMAG–Hera che li vede protagonisti pur senza aver chiesto un parere alla cittadinanza attraverso una consultazione referendaria, richiedere ad AIPO e Regione Emilia-Romagna interventi per mettere in sicurezza il fiume Secchia in diverse aree che attraversano il territorio di Soliera e presentano un evidente rischio ambientale e di sicurezza.



Fratelli d’Italia Soliera ribadisce la propria vicinanza a tutte le popolazioni colpite da guerre e violenze, ma rifiuta ogni forma di utilizzo politico di simboli e tragedie umanitarie.

