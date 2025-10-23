Bando affitto 2025, il Comune di Modena stanzia un milione di euro

MODENA - Un milione di euro dal bilancio corrente del Comune di Modena per contribuire al pagamento dei canoni d’affitto dei cittadini: è il ‘Bando affitto comunale 2025’, l’ultima misura in ordine di tempo messa in campo dall’assessorato alle Politiche abitative per rispondere all’emergenza casa che sta vivendo il territorio di Modena. Il documento è stato presentato giovedì 23 ottobre, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Francesca Maletti, vicesindaca e assessora alle Politiche abitative e Piano per la casa del Comune di Modena; Barbara Papotti, dirigente responsabile del servizio Abitare Modena; Marzio Govoni, segretario Sunia Modena; Eugenia Cella, segretario Sicet Emilia Centrale e Cosimo Gallo, segretario Uniat Modena. Il bando, al quale sarà possibile partecipare da lunedì 27 ottobre, prende corpo tramite un avviso pubblico per la raccolta delle domande, emanato dal Comune di Modena, e prevede l’assegnazione di un contributo per tre mensilità del canone di locazione escluse le spese condominiali, fino ad un massimo di 1.500 euro per richiedente.

“Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, in un momento storico nel quale la casa è diventata una vera e propria emergenza – il commento della vicesindaca e assessora a Politiche abitative e Piano casa, Francesca Maletti – Come Comune, fronteggiamo l’emergenza abitativa attraverso diverse strategie del Piano Casa, che si basa su tre verbi: prevenire la perdita della casa, gestire il patrimonio costruito non utilizzato e costruire. Il Fondo affitti risponde a prevenire. Per gestire, abbiamo rinnovato il regolamento di Agenzia Casa, con il Comune che prende direttamente in affitto case e stanze garantendo al proprietario il pagamento dell’affitto, spese condominiali, rilascio dell’immobile alla scadenza e il pagamento del ripristino di eventuali danni; abbiamo attivato in giugno lo sportello Abitare Modena, il servizio del Comune di Modena che fornisce ascolto, informazione e servizi di accompagnamento ai cittadini sui temi dell’abitare. Da quando ha aperto, sono state 544 le persone che si sono recate allo sportello o lo hanno contattato telefonicamente”.

“Ora stiamo lavorando al bando per la trasformazione temporanea per dieci anni degli uffici vuoti in residenze abitabili, con l’avviso pubblico e lo schema di convenzione già approvati in Consiglio comunale: stimiamo, infatti – continua Maletti - che, dei 3.900 locali adibiti a ufficio che ci sono in città, oltre la metà siano sfitti. Sul costruire, stiamo dando impulso all'Edilizia residenziale sociale: sono 212 gli alloggi Ers realizzati negli ultimi tre anni, 279 quelli in corso di realizzazione e altri 51 in previsione, grazie anche alle risorse del Pnrr che hanno fatto da volano a molteplici interventi privati”.

Da lunedì 27 ottobre e fino al 27 novembre sarà quindi possibile presentare domanda per ricevere un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione. Possono chiedere il contributo, si legge nell’avviso, “i cittadini, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo o di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione o di una concessione di Agenzia Casa, con un valore Isee non superiore a 10mila euro e con un’incidenza del canone di locazione annuo sull’Indicatore di situazione reddituale (Isr) superiore al 30%”. Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore Isr. Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con Isr più basso e, a seguire, la domanda con Isee più basso. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.