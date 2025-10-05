Calcio, Seconda e Terza Categoria: alla Novese il derby contro il Concordia, vincono Athletic Valli, Solarese, Vallalta, Baracca Beach e Roveretana

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categorie:

Seconda Categoria

Nella quarta giornata del Girone E di Seconda Categoria, la Novese supera 1-0 il Concordia nel derby che ha caratterizzato anche il campionato di Terza Categoria dello scorso anno: a decidere il match è un gol di Chhida, la Novese è ora seconda in classifica. Il Limidi finisce ko 3-1 sul campo della Carpine (non basta un gol di Fiocchi per rispondere a quelli di Barolo (doppietta) e Uwagie, mentre la Possidiese crolla 1-5 contro la Virtus Mandrio: in gol per la formazione della Bassa, adesso scivolata al quinto posto in classifica, Golinelli su rigore, mentre per i reggiani segnano Culzoni, Lambruschini, Previsi, Melis e Davolio Marani. Nel Girone H, invece, vittorie casalinghe per Athletic Valli e Solarese, che si impongono rispettivamente 5-3 contro il Bondeno e 3-1 contro il Galliera: la formazione mirandolese è prima in classifica insieme ai Lovers 1997 a quota 10 punti, mentre quella bomportese è terza a quota 9. Athletic Valli avanti due volte con Mansour e Peccini, ma raggiunto entrambe le volte, prima da Panzavolta e poi da Astenghi. Ruini trova il 2-3 per il Bondeno, ma poi nel finale Ghisellini, Merighi e Kumih firmano i gol che consentono all'Athletic Valli di vincere 5-3. Per la Solarese, invece, gol del vantaggio firmato da Gozzi, poi una doppietta di Bulgarelli fissa sul 3-1 il risultato dopo il momentaneo pareggio ad opera di Chendi.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 4: Novese - Concordia 1-0, Cabassi Union Carpi - Reggiolo 2-4, Carpine - Centro Polivalente Limidi 3-1, Rapid Viadana - San Paolo 2-2, Virtus Bagnolo - Villa d'Oro 0-0, Virtus Possidiese - Virtus Mandrio 1-5, Polisportiva Saliceta - Virtus Cibeno 3-0.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 12, Novese 8, Virtus Mandrio 7, Reggiolo 7, Virtus Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Virtus Bagnolo 5, Concordia 4, Cabassi Union Carpi 4, Centro Polivalente Limidi 4, Villa d'Oro 3, Rapid Viadana 2, San Paolo 2, Virtus Cibeno 2.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 4: Athletic Valli - Bondeno 5-3, Libertas Ghepard - XII Morelli 5-0, Lovers 1997 - Libertasargile Vigorpieve 5-0, Persicetana - Alberonese 1-0, Pol. Solarese - Galliera 3-1, Real Bologna - Sermide 2-1, Sporting Terre del Reno - Rayo Granarolo 2-2.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 10,Lovers 1997 10, Pol. Solarese 9, Libertas Ghepard 7, Persicetana 7, Bondeno 6, XII Morelli 6, Sporting Terre del Reno 5, Sermide 4, Rayo Granarolo 4, Real Bologna 4, Galliera 3, Libertasargile Vigorpieve 3, Alberonese 0.

Tabellino Athletic Valli – Bondeno Calcio 5 - 3

Reti: 5’ Mansour (A), 10’Panzavolta (B), 15’ Peccini (A), 62’ Astenghi (B), 75’ Ruini (B) 79’ Ghisellini (A), 82’ Merighi (A), 90’ Kumih (A)

Athletic Valli: Bocchi D., Calzolari, Fontana (dal 58’ Barbieri dal 75’ Kasapi)), Kumih, Mari, Marangoni, Piva (dal 45’ Ghisellini), Cafiero, Mansour (65’ Merighi), Moretti (70’ Rossi), Peccini. A disp. Martinelli, Bocchi M., Abid, Sala. All. Rampani Paolo

Bondeno Calcio: Toselli, Cara, Sabbioni F.(70’ Corazzari), Sovilj, Bianchini (90’ Celeghini), Ierardi (80’ Sahdi), Ruina, Astenghi, Panzavolta, Farinelli, Coraini (45’ Sabbioni A.). A disp. Beltrami, Shkalla, Panico, Polastri. All. Fulchi Federico Arbitro: Ferrari F. sez. Modena

Terza Categoria

Nella quinta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, poker esterno del Baracca Beach sul campo della Pol. Forese Nord (0-4): in gol Basile, El Maidi e Gasi, autore di una doppietta. L'Union Sg Sozzigalli viene, invece, fermata sul 2-2 dalla Pol. Union 81: non bastano i gol di Soldano e Faglioni, per gli ospiti a bersaglio Carnevali e Dotti. Nel Girone B (Reggio Emilia), invece, vincono nettamente sia il Vallalta che la Roveretana. La formazione concordiese supera 4-1 la Cortilese: a bersaglio D'Onghia, Palmieri, Lodi e Kumar, di Taurino il gol degli ospiti. La formazione novese batte, invece, 4-0 il Montecchio U21 con le marcature di Della Gatta, Pagliarulo (doppietta) e Romano. Vallalta primo in graduatoria a quota 8 punti, insieme al Fosdondo.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 5: Borghetto Santanna - 4 Ville 1-2, Castelfranco Calcio - Gaggio 1-1, Ganaceto - Real Montale 2-3, Fides Panzano - Pol. Cognentese 0-2, Pol. Forese Nord - Baracca Beach 0-4, Pol. San Damaso U21 - Sanfa Calcio 0-4, Terre di Castelnuovo - Manzolino 0-1, Union Sg Sozzigalli - Pol. Union 81 2-2.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 15, Sanfa 11, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Pol. San Damaso U21 9, Union Sg Sozzigalli 8, Baracca Beach 7, Borghetto Santanna 7 Pol. Union 81 7, Ganaceto 6, Terre di Castelnuovo 6, Pol. Forese Nord 6, Gaggio 4, 4 Ville 4, Manzolino 3, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 4: Vallalta - Cortilese 4-1, Cadelbosco - Fogliano 3-1, Il Quadrifoglio - Salvaterra 0-1, Invicta Gavasseto - Gualtierese 3-1 Polisportiva Aics Guastalla - Fosdondo 0-2, Pol. Roveretana - Montecchio U21 4-0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Vallalta 8, Fosdondo 8, Santos 1948 6, Cadelbosco 6, Salvaterra 6, Cortilese 6, Invicta Gavasseto 6, Pol. Aics Guastalla 6, Pol. Roveretana 5, Gualtierese 4, Il Quadrifoglio 3, Montecchio U21 3, Fogliano 1.