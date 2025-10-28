Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena

MODENA - Grande successo della squadra del Gruppo Sportivo della Polizia locale di Modena alla seconda edizione dei campionati nazionali A.C.S.I. di tiro difensivo riservati al personale di polizia, che si è svolta domenica 12 ottobre al campo di tiro Target di Torrazza, in Piemonte.

Quattro operatori in servizio a Modena hanno partecipato come squadra affrontando sei stage di gara, ognuno dei quali allestito per simulare un determinato scenario operativo costituito sia da bersagli minacciosi che da sagome rappresentanti ostaggi da evitare. Le prove a fuoco hanno visto gli atleti sparare in diversi contesti e posizioni: tiro in piedi sfruttando i ripari, tiro seduto all'interno del veicolo, tiro da sdraiato ed in ginocchio.

Al termine della competizione sportiva, la precisione degli agenti di Modena è emersa durante le premiazioni finali: Max Sanuti si è aggiudicato il podio al terzo posto, mentre Lorenzo Piccinini si è aggiudicato il primo posto ed il titolo di Campione italiano 2025 nella categoria ''Law enforcement".

La squadra di Modena – composta, oltre che da Sanuti e Piccinini, anche da Gabriele Cristiano e Riccardo Vincenzi - è arrivata al terzo posto nella classifica generale a squadre e prima partecipando come squadra "Emilia-Romagna" insieme a colleghi in servizio presso altri corpi della regione.

