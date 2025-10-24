Carpi, domenica 2 novembre letture per i più piccoli con “Coccole di parole”

CARPI - Torna domenica 2 novembre alla biblioteca Il falco magico “Coccole di parole. Carezze di voce”, la rassegna di letture per i piccolissimi dai 6 mesi ai 6 anni, curata dal Castello dei ragazzi, che propone cinque appuntamenti nel mese di novembre per i quali sono già aperte le iscrizioni (presso la biblioteca, per informazioni: 059 649961, castellodeiragazzi@comune. carpi.mo.it).

La rassegna è promossa dall’Unione Terre d’Argine e si sviluppa, sempre nel mese di novembre, anche nelle biblioteche Edmondo Berselli di Campogalliano, Vittorio Lugli di Novi, Junior di Soliera.

A Carpi, il primo appuntamento con “Coccole di parole” è domenica 2 novembre, alle 16 con “Forme e colori in musica”, narrazione a cura del duo teatrale Realtà Debora Mancini per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni (in due turni).

Venerdì 7 novembre, alle 17, i volontari dell’associazione Nati per leggere raccontano “Storie piccole… in biblioteca”, per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, mentre “Giro giro tondo” è il titolo della narrazione che Saula Cicarilli propone per i più piccoli, dai 6 mesi ai due anni, sabato 15 novembre alle 16.30 (in due turni).

La rassegna carpigiana prosegue venerdì 22 novembre “Rime e storie in altalena” dedicate a bambini e bambine di due e tre anni, con Alessia Canducci (alle 16.30, in due turni), e si conclude sabato 29 novembre, alle 16.30, di nuovo con Saula Cicarilli e “Ala mela mistichela”, per bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi (in due turni).

