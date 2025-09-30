Carpi, FdI: “Sicurezza fuori controllo, la Giunta ci dà ragione”

CARPI - "Le parole del sindaco e dell’assessore sulla rissa in via Garagnani sono il tentativo goffo e malriuscito di inseguire un problema che l’Amministrazione comunale ha ignorato troppo a lungo. Parlare di “massima fermezza” e di “tolleranza zero” è paradossale, se pensiamo che per anni la Giunta di centrosinistra ha dapprima minimizzato ogni segnalazione di degrado e ha poi incolpato il centro-destra di gridare allarme".

Lo dichiarano Annalisa Arletti, consigliera regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi, e Federica Carletti, presidente di FdI Carpi e consigliera comunale.

"La verità è che la Giunta ha da anni perso il polso della situazione a Carpi e che la sinistra ha sempre amministrato la nostra città dalle stanze di Palazzo Scacchetti, senza guardare la realtà dei fatti e senza ascoltare i cittadini – afferma Annalisa Arletti –. Gli episodi di violenza, le risse, i danneggiamenti e i comportamenti incivili sono troppo frequenti per essere derubricati a fatti isolati. Non è più accettabile che i cittadini debbano temere per la propria sicurezza quando tornano a casa la sera o quando frequentano il centro storico. La sicurezza è un diritto fondamentale del cittadino e l'amministrazione che dovrebbe prevenire certi fatti e il dilagare della criminalità si limita al commento di episodi già avvenuti. Carpi si rende conto di avere un assessore con delega alla sicurezza solo quando accadono risse e aggressioni".



"Le promesse di nuovi controlli e i proclami di fermezza arrivano sempre dopo l’ennesimo fatto di cronaca, quando invece servirebbe una migliore pianificazione strategica e una direzione politica chiara – rimarca Federica Carletti –. L'amministrazione comunale accolga le proposte concrete e applicabili nell'immediato di Fratelli d'Italia e sottoscritte da centinaia di cittadini in materia di sicurezza".



"Fratelli d’Italia continuerà a essere la voce dei cittadini esasperati – continua Carletti - Non accetteremo più che chi amministra Carpi si limiti a rincorrere l’emergenza senza affrontare il problema della sicurezza a monte. Occorre agire sulle cause profonde di un degrado che sta minando la vivibilità della nostra città. Righi e la sua Giunta si assumano finalmente le proprie responsabilità e dimostrino con i fatti, non con le parole, di voler garantire ordine e sicurezza".



“Noi come Fratelli d’Italia le proposte le facciamo e abbiamo appena depositato, insieme alla Lega, una mozione per chiedere di chiudere i market etnici durante le ore notturne, luoghi che attraggono spaccio e abuso di alcolici. Il centro storico è pieno di giovani ubriachi e spacciatori che vagano nelle ore notturne indisturbati. Peccato che l’Assessore alla sicurezza pochi giorni fa abbia dichiarato che l’insicurezza si risolve con la coesione sociale. Noi non sappiamo in che mondo viva la Poletti, ma per noi non ci può essere nessuna tolleranza contro chi delinque e chi spaccia”, concludono le due esponenti di FdI.