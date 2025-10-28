Carpi, Halloween al Castello dei Ragazzi tra streghe, fantasmi e letture da brividi

CARPI - Le straordinarie avventure del Principe senza paura, eroe della fiaba dei fratelli Grimm alle prese con diavoli e giganti, aprono la settimana di Halloween al Castello dei ragazzi di Carpi: quattro appuntamenti per bambini e bambine coraggiose, da martedì 28 a venerdì 31 ottobre, tra narrazioni, selfie e laboratori.

Il programma “Halloween 25 al Castello” inizia alle 17 di martedì 28 ottobre con la lettura della fiaba “Il principe senza paura” accompagnata da un laboratorio di acquerello guidato. L’appuntamento è per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, su iscrizione.

Giovedì 30 ottobre, dalle 16, con “Streghe e stregoni, non solo pozioni”, la ludoteca diventa un laboratorio mostruosamente divertente per creare decorazioni spaventose e buffe. La partecipazione è libera, a partire dai 4 anni. Alle 17 iniziano anche le letture da brividi in lingua inglese “Scary, scary Halloween” (dai 5 ai 7 anni, su iscrizione). Il giorno di Halloween, venerdì 31 ottobre, dalle 16, grazie a “Un selfie da paura”, tutti possono dimostrare il proprio coraggio facendosi una foto con il fantasma del Castello (ambientazione per tutti, a partecipazione libera).

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori: 059 649988. Per tutta la settimana, inoltre, al Castello dei ragazzi sono disponibili libri e giochi a tema Halloween da sfogliare, leggere, giocare e prendere in prestito.

LEGGI ANCHE: