Carpi, il 5 per mille del Comune per le famiglie in difficoltà
CARPI - Il Comune di Carpi ha destinato al sostegno economico delle famiglie in difficoltà la somma ricevuta grazie al 5 per mille assegnato dai cittadini nella dichiarazione dei redditi. La somma, che per quest’anno ammonta a 21mila 179 euro, sarà impiegata per le politiche dell’abitare, in particolare a integrare i contributi economici a sostegno dell’affitto e al pagamento delle bollette.
Complessivamente, nel 2024, il Comune di Carpi ha erogato 255 mila 945 euro in contributi economici a sostegno dell’affitto a favore di 189 utenti.
“Le famiglie carpigiane in difficoltà economica – ricorda l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari – sono, purtroppo, numerose. L’amministrazione comunale fa il possibile per sostenerle e qualunque somma ulteriore ci permette di erogare un aiuto in più. Faccio dunque un appello ai carpigiani a destinare il 5 per mille ai loro concittadini in difficoltà”.
Il contributo del 5 per mille dell’Irpef erogato nel 2025 si riferisce all’anno di imposta 2023 e all’anno finanziario 2024. Le somme destinate al Comune di Carpi sono gestite dai Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine.
