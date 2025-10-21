Carpi, il Caffè del Teatro affidato a V Studio

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - La gestione del Caffè del Teatro, in piazza Martiri, è stata affidata alla società V Studio Srl che, all’apertura delle buste con l’offerta economica al rialzo avvenuta questa mattina, mercoledì 21 ottobre, negli uffici comunali di via Peruzzi, è risultata la miglior offerente. La società di Vincenzo Di Napoli ha presentato un’offerta di 16 mila euro, sul canone posto a base di gara pari a 12.250 euro all’anno.

Il secondo partecipante, la società BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati, aveva presentato un’offerta di 15.960 euro. L’affidamento è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa della verifica del possesso dei requisiti da parte del vincitore. Una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva, il nuovo gestore potrà presentare alla Soprintendenza il progetto per gli arredi del locale.