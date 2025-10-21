Carpi, il Caffè del Teatro affidato a V Studio
CARPI - La gestione del Caffè del Teatro, in piazza Martiri, è stata affidata alla società V Studio Srl che, all’apertura delle buste con l’offerta economica al rialzo avvenuta questa mattina, mercoledì 21 ottobre, negli uffici comunali di via Peruzzi, è risultata la miglior offerente. La società di Vincenzo Di Napoli ha presentato un’offerta di 16 mila euro, sul canone posto a base di gara pari a 12.250 euro all’anno.
Il secondo partecipante, la società BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati, aveva presentato un’offerta di 15.960 euro. L’affidamento è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa della verifica del possesso dei requisiti da parte del vincitore. Una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva, il nuovo gestore potrà presentare alla Soprintendenza il progetto per gli arredi del locale.
- Concordia, celebrato il 30° anniversario della sede della Scuola di Musica "Andreoli" e della Filarmonica "Giustino Diazzi"
- Anche a Modena ci saranno le "zone rosse": a breve il provvedimento
- Carpi, il Caffè del Teatro affidato a V Studio
- Ammanco alla Fondazione di Modena, dipendente avrebbe dirottato 850mila euro su conti di gioco
- Furto in auto nei pressi della scuola dell'infanzia "Girasole" di Fossa di Concordia
- Mirandola, il Palio del Pettine si chiude con un gesto di solidarietà per il territorio
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE