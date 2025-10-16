Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno

CARPI - “Ringraziamo il Comune, il sindaco Righi, insieme a tutto il Settore lavori pubblici, e in particolare i tecnici Christian Reggiani e Gianni Loschi, per essere intervenuti per approntare gli opportuni interventi e mantenere la sicurezza dell’area, fondamentale per poter svolgere la formazione pratica e gli esami per le patenti di guida per ciclomotori e motocicli”.

Così Barbara Carra, Fabio Andreoli, Giuliano e Roberto Cattini, soci di Unione Autoscuole Carpi, a seguito dell’intervento nel piazzale adiacente a via 25 aprile, a Cibeno di Carpi, nel quale ogni anno circa 300 persone di ogni età svolgono le guide dei motocicli e dei ciclomotori. Lo spazio, unico in città per le sue caratteristiche di ampiezza e distanza dagli spazi di circolazione delle vetture, è stato concesso dal Comune a Unione Autoscuole Carpi e alle altre autoscuole della città, ed è anche teatro degli esami per il conseguimento delle relative patenti di guida (AM per i ciclomotori, A1, A2 e A per i motocicli).

Le autoscuole hanno però richiesto un intervento per rendere l’area ancora più sicura dal punto di vista degli utenti, ed è da tali richieste che è conseguito il pronto intervento del Comune, che ha posto nel piazzale la segnaletica stradale necessaria, oltre a delle barriere in Jersey per delimitare con chiarezza il tratto riservato a prove di guida ed esami.

“Questo provvidenziale intervento – continuano i titolari di Unione Autoscuole Carpi – arriva dopo che, nella scorsa consiliatura, in qualità di assessore Righi era già intervenuto a seguito di una nostra sollecitazione. A maggior ragione lo ringraziamo oggi, per aver tutelato uno spazio importante per la città, che è utilizzato a questo scopo da oltre trent’anni, e senza il quale tutte le persone che lo utilizzano, molte delle quali giovani, dovrebbero necessariamente spostarsi fino a Modena sia per le guide che per gli esami. Ora, grazie alla risposta del Comune, potranno continuare a farlo nella propria città, e in tutta sicurezza. Segnaliamo che grande apprezzamento per gli interventi eseguiti è arrivato persino da diversi esaminatori della Motorizzazione, che hanno potuto osservarli quando sono venuti a tenere gli esami per il conseguimento delle patenti”.

LEGGI ANCHE: