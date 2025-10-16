Carpi, ultimi due appuntamenti autunnali per la rassegna concertistica “Inaudito!”
CARPI - La Rassegna “Inaudito 2025” ripropone una formula che è stata caratterizzata nelle passate edizioni da un crescente successo rispetto alle scorse edizioni, inserendosi armonicamente nelle manifestazioni e negli eventi di rilievo del tessuto culturale cittadino (Festival Filosofia, Festa del Racconto, Festa europea della Musica). Termina dunque la rassegna edizione 2025 con gli ultimi due appuntamenti cameristici nella iconica Sala delle Vedute a Palazzo dei Pio. Rimane inalterata la formula del sabato pomeriggio alle ore 17, al fine di far fruire ad un vasto pubblico gli appuntamenti concertistici. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sabato 18 ottobre, ore 17, Carpi, Sala Vedute, Palazzo dei Pio: “Giovincelli in concerto”
Un interessante ed inedito ensemble di soli Violoncelli. Concertatore: Alessandro Andriani Musiche di: P. Casals, J.S.Bach, J. Barriere, M.Corrette, A. Giacometti.
Sabato 25 ottobre, ore 17, Carpi, Sala Vedute, Palazzo dei Pio: "L'Opera in Salotto per flauto e pianoforte"
Modena Flute Ensemble, Concertatore e flautista: Michele Marasco. Musiche di: Mercadante, Demersseman, Doppler, Donizetti, Verdi
Carpi, ultimi due appuntamenti autunnali per la rassegna concertistica "Inaudito!"
