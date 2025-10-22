Carpi, venerdì 24 ottobre l’incontro “Partenze e ripartenze: l’Italia che siamo”

CARPI - È dedicato alle storie di chi arriva, ma soprattutto a quelle di chi se ne va, “Partenze e ripartenze: l’Italia che siamo”, l’incontro in programma venerdì 24 ottobre, alle 21, all’Auditorium Loria, che sarà centrato in particolare su “Carpi nel mondo, storie di chi parte”. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte dell’edizione 2025 del Festival della migrazione intitolato quest’anno “Oltre il mare oltre i muri: un orizzonte di speranza per una nuova città” che propone in tutto il territorio della provincia di Modena tavoli di confronto, workshop, spettacoli, mostre e momenti di incontro e di approfondimento per affrontare le migrazioni non come emergenza ma come fenomeno che caratterizza l’umanità e parte costitutiva del nostro tempo (programma completo su: www.festivalmigrazione.it).

L’appuntamento carpigiano, spiega l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari, sarà l’occasione per “ragionare, superando gli slogan, sul flusso di persone che arrivano sul nostro territorio, per conoscerci a vicenda e imparare a convivere. Ma anche per parlare di chi decide di andarsene: quello degli ‘expat’ è un fenomeno importante, che riguarda soprattutto i giovani e che ci porta a interrogarci sullo spazio che i loro progetti futuri trovano sul nostro territorio”.

L’incontro di venerdì 24 ottobre sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Carpi Riccardo Righi. Intervengono: Delfina Licata di Fondazione Migrantes; Maria Chiara Prodi, segretaria generale del Consiglio generale degli italiani all’estero; Elena Ugolini, vicepresidente della Consulta Emiliano-romagnoli della Regione Emilia Romagna. Sono previste testimonianze a cura della Consulta per l’integrazione dell’Unione Terre d’Argine. Conclude don Antonio Serra, coordinatore nazionale Missioni cattoliche italiane in Gran Bretagna. Gli interventi sono moderati da Gianfranco Coda, della Consulta Emiliano-romagnoli della Regione Emilia Romagna.

Il Festival torna a Carpi domenica 26 ottobre con la Camminata per la pace fra i popoli che partirà alle 10 da piazza Martiri e arriverà al circolo Gorizia di via Cuneo dove si terrà la Festa dei popoli.

