Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito

CARPI - Si è concluso l’intervento di tinteggiatura della facciata della sinagoga a Carpi. Per consentire lo smontaggio in sicurezza del ponteggio funzionale al cantiere, è previsto un divieto di transito in via Rovighi dalle 7.30 di martedì 14 e fino al tardo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre.

Contestualmente, a uso dei residenti, è istituito un doppio senso di marcia su via San Bernardino da Siena e su via Berengario, nei tratti compresi tra via Rovighi e via Trento Trieste. Nei due giorni, il traffico sarà regolato da movieri presenti agli incroci. I lavori di tinteggiatura della facciata della sinagoga, a cura del Comune di Carpi, hanno completato l’intervento di ripristino dei danni del sisma sull’edificio settecentesco.

