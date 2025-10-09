Cavezzo, in corso il trasferimento della sede della Polizia Locale all’interno del Palazzo comunale

CAVEZZO - È in corso il trasferimento della sede della Polizia Locale di Cavezzo all’interno del Palazzo Comunale, in piazza Martiri. Il nuovo ufficio sarà operativo da lunedì e il cambiamento rientra in un progetto di riorganizzazione volto a migliorare l’efficienza e la collaborazione tra i diversi servizi comunali. L’accesso al nuovo ufficio sarà collocato sul lato di via Vittorio Veneto, dove verrà predisposta apposita segnaletica con il simbolo della Polizia Locale e le bandiere istituzionali. Per le persone con disabilità rimane attivo l’ingresso principale del Municipio, dotato di rampe di accesso.

“Il trasferimento – spiega il sindaco Stefano Venturini – nasce da una necessità organizzativa: la presenza della Polizia Locale all’interno del Municipio consente una maggiore sinergia con gli uffici comunali, in particolare con i servizi sociali, l’anagrafe, il commercio, l’edilizia e i lavori pubblici. Tutti ambiti con cui gli agenti si confrontano quotidianamente per controlli, autorizzazioni e segnalazioni. Per i cittadini – aggiunge il sindaco – si tratta anche di un’agevolazione concreta: poter trovare nello stesso edificio più servizi comunali, spesso utili nello stesso giorno, semplifica le pratiche e riduce gli spostamenti. È un passo verso l’ammodernamento e l’efficienza degli spazi e dei servizi, che va nella direzione di una pubblica amministrazione più vicina e funzionale".

“Questa nuova collocazione – sottolinea il comandante Luigi Scannapieco – permetterà di migliorare la comunicazione interna, rendendo più rapido il flusso di informazioni e le decisioni operative. Inoltre, la presenza delle divise all’interno del Comune offre un ulteriore presidio di sicurezza e di vicinanza ai cittadini".

In questi giorni potrebbero verificarsi alcuni disservizi a causa del trasferimento.

