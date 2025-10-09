Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale

CAVEZZO - A Cavezzo proseguono gli interventi di manutenzione diffusa eseguiti dai cantonieri comunali, coordinati dal personale dell’Ufficio Manutenzioni.

"L’arrivo di una figura tecnica di elevata qualificazione proveniente dalla Provincia - spiega il Comune tramite una nota stampa - sta rafforzando in modo significativo la struttura comunale, garantendo un supporto operativo e gestionale di alto livello. La scelta di mantenere una squadra interna di cantonieri e di potenziarla con personale specializzato si sta rivelando vincente: grazie a questo modello oggi si riescono a portare avanti un numero sempre più ampio di interventi, con rapidità ed efficienza".

Le prime attenzioni si sono concentrate sulle scuole, in vista della riapertura del 15 settembre: pulizie e sistemazioni hanno permesso un avvio ordinato dell’anno scolastico. A seguire, i cantonieri hanno ripreso lo sfalcio e la manutenzione del verde pubblico, reinstallato cartelli stradali divelti, risolto criticità su tombini e avviato un’ampia campagna di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei cordoli stradali. Gli interventi hanno riguardato via Gobetti, via Rossetti, via Vivaldi e via Cavour, oltre a numerose zone del centro: via Cavour e via Volturno, via Alighieri e via Vittorio Veneto, via Gramsci, via Volturno, via Moro, via Costituzione con gli incroci di via Di Vittorio, via Salvo D’Acquisto e via Mazzini, via Cavour con via Santa Liberata e via Guerzoni, e infine via Libertà con gli incroci di via Cavour, via Leopardi e via Concordia, oltre a Villa Giardino e via Pascoli.

"Si tratta di lavori attesi da decenni e oggi realizzati in economia, con un risparmio significativo per le casse comunali" afferma l'Amministrazione comunale.

Parallelamente, si sta lavorando per potenziare il sistema di segnalazione delle criticità attraverso l’app Comunichiamo, già attiva e funzionante. Grazie al nuovo funzionario tecnico a supporto dell’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, l’obiettivo è strutturare il servizio in modo sempre più efficiente e duraturo, creando una vera e propria rete organizzata che garantisca nel tempo risposte rapide e coordinate. In questo modo, ogni volta che un cittadino effettua una segnalazione, l’intervento potrà essere gestito in maniera sempre più celere e immediata. Attualmente l’app è già operativa e tutte le segnalazioni vengono comunque prese in carico e gestite dal personale comunale. L’attività non si limita agli interventi programmati, ma comprende anche la gestione delle piccole emergenze: dal ripristino delle perdite idriche che ultimamente hanno colpito diversi edifici comunali, al rapporto diretto con AIMAG per segnalare e risolvere le perdite idriche stradali. Questo sistema di monitoraggio e risposta immediata contribuisce a garantire non solo decoro, ma anche sicurezza e qualità della vita nei quartieri.

“Questi interventi dimostrano il valore della scelta fatta,” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federico Malavasi. “Un ufficio manutenzioni ben organizzato, supportato dai nostri cantonieri, garantisce rapidità di risposta alle segnalazioni, dato he ogni intervento affidato esternamente comporterebbe procedure burocratiche ed economiche che comportano tempi lunghissimi per un Comune come il nostro. Invece così, con una squadra coordinata e attenta, si riesce a intervenire subito, con risparmi importanti e un risultato visibile a tutti". “Il nostro impegno – aggiunge il sindaco Stefano Venturini – è migliorare pezzo dopo pezzo la qualità degli spazi pubblici, con una struttura interna più efficiente e in grado di dare risposte concrete. I cittadini possono vedere ogni giorno i frutti di questa scelta: scuole curate, verde mantenuto, segnaletica rifatta, emergenze gestite in tempo reale e un sistema di segnalazione sempre più moderno ed efficace".

LEGGI ANCHE: