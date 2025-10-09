Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale
CAVEZZO - A Cavezzo proseguono gli interventi di manutenzione diffusa eseguiti dai cantonieri comunali, coordinati dal personale dell’Ufficio Manutenzioni.
"L’arrivo di una figura tecnica di elevata qualificazione proveniente dalla Provincia - spiega il Comune tramite una nota stampa - sta rafforzando in modo significativo la struttura comunale, garantendo un supporto operativo e gestionale di alto livello. La scelta di mantenere una squadra interna di cantonieri e di potenziarla con personale specializzato si sta rivelando vincente: grazie a questo modello oggi si riescono a portare avanti un numero sempre più ampio di interventi, con rapidità ed efficienza".
"Si tratta di lavori attesi da decenni e oggi realizzati in economia, con un risparmio significativo per le casse comunali" afferma l'Amministrazione comunale.
“Questi interventi dimostrano il valore della scelta fatta,” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federico Malavasi. “Un ufficio manutenzioni ben organizzato, supportato dai nostri cantonieri, garantisce rapidità di risposta alle segnalazioni, dato he ogni intervento affidato esternamente comporterebbe procedure burocratiche ed economiche che comportano tempi lunghissimi per un Comune come il nostro. Invece così, con una squadra coordinata e attenta, si riesce a intervenire subito, con risparmi importanti e un risultato visibile a tutti".“Il nostro impegno – aggiunge il sindaco Stefano Venturini – è migliorare pezzo dopo pezzo la qualità degli spazi pubblici, con una struttura interna più efficiente e in grado di dare risposte concrete. I cittadini possono vedere ogni giorno i frutti di questa scelta: scuole curate, verde mantenuto, segnaletica rifatta, emergenze gestite in tempo reale e un sistema di segnalazione sempre più moderno ed efficace".
