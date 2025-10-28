Cavezzo, rafforzamento dei controlli della Polizia Locale per Halloween e Commemorazione defunti

CAVEZZO - In occasione delle giornate di Halloween e della commemorazione dei defunti, la Polizia Locale di Cavezzo sarà impegnata con un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza su tutto il territorio comunale. L’obiettivo - si legge nella nota stampa diffusa dal Comune - è garantire sicurezza, ordine e serenità ai cittadini in due momenti dell’anno molto sentiti: la sera del 31 ottobre, con le iniziative legate ad Halloween, e il 1° e 2 novembre, in concomitanza con le visite al cimitero.

Giovedì 31 ottobre gli agenti saranno presenti con pattuglie serali e controlli mirati nei punti più frequentati, per assicurare una presenza costante e prevenire comportamenti pericolosi. La Polizia Locale raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare particolare attenzione alla circolazione, data la possibile presenza di bambini e ragazzi lungo le vie del paese per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”. Allo stesso modo si invitano i giovani a vivere la serata in modo sicuro e rispettoso, evitando l’uso di petardi, fuochi o altri materiali potenzialmente rischiosi. Anche durante la commemorazione dei defunti, nelle giornate del 1° e 2 novembre, saranno attivi servizi di vigilanza presso i cimiteri comunali del centro, delle frazioni e nelle aree limitrofe. L’obiettivo è garantire un accesso ordinato, favorire la viabilità nei momenti di maggiore afflusso e assicurare la presenza di agenti per l’assistenza ai cittadini.

“Il nostro compito – spiega il comandante della Polizia Locale di Cavezzo, Luigi Scannapieco – è quello di garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti, ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Invitiamo chi si reca al cimitero a non lasciare borse, portafogli o oggetti di valore all’interno delle auto parcheggiate, perché, nonostante la vigilanza, può sempre capitare che qualcuno approfitti della situazione. Allo stesso modo, raccomandiamo prudenza a chi si sposta in auto durante le ore serali di Halloween, ricordando che molti bambini e famiglie saranno in strada per festeggiare. Con un po’ di attenzione e senso civico da parte di tutti – conclude Scannapieco – queste giornate potranno svolgersi in serenità e senza inconvenienti”.

Il Comando della Polizia Locale ringrazia fin d’ora i cittadini per la collaborazione e invita, in caso di necessità o segnalazioni, a contattare tempestivamente gli agenti attraverso i consueti canali di comunicazione.

