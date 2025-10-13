“C’era una volta in Bhutan”, a Carpi quarto appuntamento della rassegna “Pomeriggio al cinema”
CARPI - Il Bhutan è un piccolo Paese di poco meno di 800mila abitanti, situato sull'Himalaya orientale, tra la Cina a nord e l’India a sud, celebre per i suoi monasteri, le fortezze (o dzong) e gli spettacolari panorami, che vanno dalle pianure subtropicali alle ripide montagne e alle loro valli. Sarà in questo scenario che si dipanerà la trama di ‘C’era una volta in Bhutan’, il film di Pawo Choyning Dorji – al suo secondo lungometraggio dopo l’apprezzato ‘Lunana – Il villaggio alla fine del mondo’ - che costituirà il quarto appuntamento della rassegna Pomeriggio al cinema, mercoledì 15 ottobre alle ore 15.00 al cinema Space City di Carpi.
Il film è ambientato nel 2006: il re rinuncia a parte del proprio potere e convoca le prime elezioni democratiche. Nei villaggi, funzionari cercano di spiegare il nuovo sistema: in tutto il Paese vengono infatti messe in piedi una serie di simulazioni tese a insegnare il meccanismo del voto, con tre fazioni principali: il giallo, colore del re, a rappresentare la volontà di conservazione; il rosso, il centro, per il sostegno allo sviluppo industriale; il blu, una visione progressista che punta a libertà e uguaglianza per tutti. Come si può immaginare, la confusione regna sovrana.
Un Lama, simbolo di spiritualità antica, chiede un fucile per “mettere le cose a posto”. Tra tradizione e trasformazione, il ﬁlm dipinge con delicatezza e umorismo il difficile cammino verso il cambiamento. La rassegna Pomeriggio al cinema è promossa dall’Università ‘Natalia Ginzburg’ con il contributo della Fondazione CR Carpi e il patrocinio del Comune. Per tutte le proiezioni il costo del biglietto è di 5 euro. Successivo appuntamento della rassegna sarà, mercoledì 22 ottobre, quello con ‘La vita da grandi’, un film che parla, con leggerezza, di autismo, raccontando di due fratelli alle prese con i piccoli problemi della vita di tutti i giorni, alla ricerca di una vita ‘normale’. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.universitaginzburg-mo.net/attivita-comitati/carpi e la pagina Facebook Università Natalia Ginzburg Carpi.
-
Che gioia lo sport: centinaia di ragazzi a Carpi, per la grande Festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’
- Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023
- Modena, dal 15 al 21 ottobre circolazione sospesa in via Rua Muro
- "C’era una volta in Bhutan", a Carpi quarto appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
- Giovedì 16 ottobre a Bondeno l'iniziativa "Le voci dei volontari e dei poeti per la Pace a Gaza"
- Dalla Regione fondi ai comuni di Cervia e Formigine per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana
- A Modena e Reggio Emilia il convegno internazionale "Polimnia: l’Opera per tutti!"
- Polizia Locale del Frignano, i sindacati: "Preservare qualità del servizio e garanzie per il futuro dei lavoratori"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE