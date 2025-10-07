Concordia, il ricavato di “Non è il Pork Factor” consegnato a sostegno di progetti solidali

CONCORDIA - La prima edizione di “Non è il Pork Factor”, la nuova festa promossa dall’associazione di promozione sociale I Fiol D’la Schifosa, si è conclusa con un importante risultato solidale: una significativa somma è stata raccolta e destinata in beneficenza. Il ricavato, consegnato simbolicamente lunedì 6 ottobre, è stato suddiviso a sostegno di importanti realtà del territorio:

al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Modena, per un progetto di pet therapy rivolto ai piccoli pazienti;

alla Scuola Materna Muratori di Concordia, per avviare un percorso educativo di musica per l’infanzia;

all’associazione La Lucciola, che da anni promuove attività riabilitative ed esperienziali per bambini e ragazzi con disabilità.

Presenti alla consegna: gli assessori Paola Giubertoni, con delega all’istruzione, e Aldo Stefanini, con delega a sport e associazionismo; alcuni rappresentati dell’associazione I Fiol d'la schifosa, tra cui il neo presidente Lorenzo Malavasi; la dottoressa Anna Rita Di Biase del reparto di pediatria del Policlinico di Modena; Massimo Massa e Vanja Paltrinieri de La scuola materna “Edgardo Muratori” di Concordia e Giovanni Ziosi, tecnico della riabilitazione psichiatrica dell’associazione La Lucciola.

L’evento, che si è svolto dal 13 al 15 giugno e nelle giornate del 20 e 21 giugno, ha visto una buona partecipazione con oltre 2.000 presenze complessive. Cinque serate di musica, buon cibo e condivisione di cui gli organizzatori sono pienamente soddisfatti, tanto da essere già al lavoro per l’edizione 2026. Un ringraziamento speciale a Paolo Borghi, ex presidente dell’associazione, che ha passato il testimone a Lorenzo Malavasi, pronto a portare avanti il lavoro fatto finora con entusiasmo e dedizione. “Non è il Pork Factor” si rivela non solo una festa, ma un appuntamento di valore per la comunità e per le realtà che sostiene.

