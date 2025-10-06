Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente

Mettere insieme i territori attorno a una visione condivisa di tutela e valorizzazione ambientale. È questo l’obiettivo di Katia Pedrazzoli, nuova presidente della Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia.

Pedrazzoli, vicesindaca e assessora a Concordia sulla Secchia, guiderà l’ente che riunisce 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo.

«Come presidente – spiega Pedrazzoli – voglio accompagnare i territori nella costruzione di progetti comuni, capaci di generare benefici per tutti. L’obiettivo è dare vita a un’identità condivisa e riconoscibile, senza però trascurare le specificità e i bisogni di ciascuna realtà locale».

Per la neopresidente, il fiume Secchia è il cuore pulsante del territorio: «È una risorsa preziosa, un corridoio ecologico che unisce l’Appennino al Po, custode di biodiversità e memoria storica. Ma è anche una presenza che ci impone attenzione: il cambiamento climatico ci ricorda ogni giorno la necessità di agire per la sicurezza idraulica».

Da qui la volontà di rafforzare il dialogo con gli enti competenti, per individuare soluzioni condivise e strategie di prevenzione efficaci. «La Comunità – aggiunge Pedrazzoli – può anche diventare un motore di valorizzazione: promuovere i sentieri, i percorsi ciclabili e le greenway, sostenere progetti di educazione ambientale e iniziative di cittadinanza attiva come la citizen science o i programmi LIFE. Saranno questi i temi al centro del lavoro dei prossimi mesi».