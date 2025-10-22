Concordia in lutto per la scomparsa di Angelo Secchi

CONCORDIA - L’Amministrazione comunale di Concordia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Angelo Secchi, 85 anni.

Appassionato di storia locale e memoria fotografica, Secchi ha dedicato con passione il suo tempo a raccogliere e raccontare la vita di Concordia attraverso le immagini. La sua collezione, composta da migliaia di fotografie, rappresenta un archivio prezioso che custodisce volti, luoghi e momenti della nostra comunità, anche di oltre un secolo fa.

Autore di tre volumi dedicati alla storia di Concordia, realizzati con la collaborazione di diverse amministrazioni comunali, ha saputo valorizzare la memoria collettiva grazie anche alla fiducia che tanti concordiesi gli hanno accordato, affidandogli le proprie fotografie di famiglia per le sue pubblicazioni e mostre. Le esposizioni da lui curate, ospitate a Palazzo Corbelli e in diversi luoghi del paese, hanno permesso a molti di riscoprire il passato condiviso di Concordia e di riconoscersi in una storia comune fatta di immagini, affetti e identità.

La sua competenza e il suo archivio sono stati messi a disposizione anche del Gruppo Studi Bassa Modenese, di cui era socio attivo e con cui ha realizzato diverse ricerche e collaborazioni. Alla moglie Silvana e ai figli Brunella e Fabio - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Concordia - vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

