Coppia usa come lampade teschi presi da un cimitero, nessuna condanna
OSTELLATO - Dopo che nei giorni scorsi sono emersi i video finiti sui social, pubblicati da alcuni ragazzi che si sono ripresi mentre maneggiavano teschi e ossa umane all’interno del cimitero di Reno Finalese, frazione di Finale Emilia, un'altra macabra scoperta è finita sulla stampa, questa volta nel ferrarese. Una coppia (lui 34enne, lei 33enne) aveva, infatti, in casa alcuni teschi umani che utilizzava come lampade: è quanto accertato dai Carabinieri, allertati dalla madre di uno dei due, preoccupata per altre vicende riconducibili al disagio sociale della coppia. Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato i teschi, che è emerso siano stati prelevati dal cimitero di Dogato, frazione di Ostellato.
E' accaduto nel 2023 e, in seguito a tutti gli accertamenti del caso, per la coppia era stato chiesto il rinvio a giudizio per sottrazione di cadavere. Il gup del Tribunale di Ferrara, tuttavia, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto. Posizione favorita dal fatto che, secondo la difesa, la coppia avrebbe trovato i teschi in questione già all'esterno dell'ossario: le ossa quindi non sarebbero state trafugate.
- Al Policlinico di Modena primo intervento combinato di mastectomia e ricostruzione mammaria con tecnica endoscopica mini-invasiva
- Coppia usa come lampade teschi presi da un cimitero, nessuna condanna
- Potenziamento della sicurezza urbana, a Mirandola 55mila euro dalla Regione Emilia-Romagna
- Concordia, sperona l'auto del cugino facendolo finire fuori strada: a processo per tentato omicidio
- Aimag, Barbieri (Pd Mirandola): "Ripristinare il dibattito all'interno del Pd"
- 15enne modenese aggredita e palpeggiata in spiaggia a Riccione
- Farmacia modenese sospende la vendita di farmaci israeliani
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord