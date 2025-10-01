Coppia usa come lampade teschi presi da un cimitero, nessuna condanna

OSTELLATO - Dopo che nei giorni scorsi sono emersi i video finiti sui social, pubblicati da alcuni ragazzi che si sono ripresi mentre maneggiavano teschi e ossa umane all’interno del cimitero di Reno Finalese, frazione di Finale Emilia, un'altra macabra scoperta è finita sulla stampa, questa volta nel ferrarese. Una coppia (lui 34enne, lei 33enne) aveva, infatti, in casa alcuni teschi umani che utilizzava come lampade: è quanto accertato dai Carabinieri, allertati dalla madre di uno dei due, preoccupata per altre vicende riconducibili al disagio sociale della coppia. Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato i teschi, che è emerso siano stati prelevati dal cimitero di Dogato, frazione di Ostellato.

E' accaduto nel 2023 e, in seguito a tutti gli accertamenti del caso, per la coppia era stato chiesto il rinvio a giudizio per sottrazione di cadavere. Il gup del Tribunale di Ferrara, tuttavia, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto. Posizione favorita dal fatto che, secondo la difesa, la coppia avrebbe trovato i teschi in questione già all'esterno dell'ossario: le ossa quindi non sarebbero state trafugate.

