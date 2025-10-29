“Dolcetto o scherzetto” e “Halloween Party”, a Cavezzo doppio appuntamento venerdì e sabato

CAVEZZO - Doppia iniziativa a Cavezzo in occasione di Halloween:

Anche quest’anno il centro di Cavezzo si prepara a vivere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli con l’iniziativa “Dolcetto o scherzetto”, in programma venerdì 31 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso i negozi del paese. Un appuntamento ormai tradizionale, che trasforma le vie del centro in un percorso di allegria, travestimenti e caramelle per tutti i bambini. Un ringraziamento particolare, da parte dell'Amministrazione comunale, va ai commercianti locali, che si sono uniti per animare il paese e offrire un momento di spensieratezza e socialità.

«È davvero bello vedere come i nostri commercianti stiano partecipando sempre di più alle iniziative del territorio – afferma l’ assessora Alessia Trevisi –. Non si limitano a sostenere gli eventi, ma li fanno propri, con entusiasmo e idee, creando occasioni di incontro e di vicinanza tra cittadini. Questo è lo spirito che vogliamo incoraggiare: un paese dove chi vive e lavora contribuisce insieme a renderlo più accogliente e vivace».

Sabato 1 novembre, invece, dalle 17.30 alle 22.00, il Palazzetto dello Sport di Cavezzo si trasformerà in un grande spazio di festa e divertimento per l’Halloween Party, organizzato dal Comitato Unico dei Genitori di Cavezzo con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Cavezzo. L’evento, pensato per bambini e famiglie, offrirà un pomeriggio e una serata ricchi di musica, travestimenti e attività creative. Protagonisti saranno Giubox & His Terrifying Friends, che porteranno sul palco una versione speciale del loro spettacolo tra risate, musica e coinvolgimento. Il programma prevede laboratori a tema, animazione, truccabimbi, photo booth, sfilata di costumi, baby dance, DJ set e area food & drink aperta per tutta la durata della festa.

Grazie al contributo del Comune, il Comitato dei Genitori avrà la possibilità di utilizzare l’iniziativa come momento di autofinanziamento: le offerte raccolte durante la serata saranno destinate a sostenere progetti didattici e attività educative nelle scuole del territorio.

“Abbiamo voluto sostenere concretamente questa iniziativa – spiega l’assessora alla Cultura Eleonora Casari – perché unisce il divertimento dei bambini a un obiettivo di valore: aiutare il Comitato dei Genitori a finanziare i progetti scolastici. È un modo per rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità".

L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutti. Un appuntamento da non perdere per vivere la magia di Halloween in un’atmosfera allegra e sicura, nel cuore di Cavezzo.