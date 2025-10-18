Emilia-Romagna decima regione più superstiziosa d’Italia: 40 milioni di euro l’anno spesi in consulti

L’Emilia-Romagna si colloca al decimo posto dell’Indice di Superstizione Regionale (ISR) elaborato da Casinos.com in vista del nuovo venerdì 17 di ottobre, con un punteggio di 56,3 su 100. Secondo il Report dell’Osservatorio Antiplagio 2025, la regione conta circa 1.000 veggenti attivi e una spesa annua di 40 milioni di euro nei consulti in presenza. Numeri che dimostrano come, anche in una terra di pragmatismo e innovazione, la fortuna continui ad avere il suo peso. Sul fronte digitale, l’Emilia-Romagna mostra un equilibrio curioso: le ricerche Google su “oroscopo” (80/100) e “venerdì 17” (69/100) sono superiori alla media nazionale, mentre “malocchio” (57/100) e “portafortuna” (44/100) rivelano un interesse più moderato. Da Bologna a Rimini, la superstizione si manifesta in modo più sottile, tra simboli portafortuna in ufficio, gesti scaramantici allo stadio e oroscopi letti di nascosto sullo smartphone.

Le regioni più superstiziose d’Italia - Top 10 (ISR)

“L’Emilia-Romagna è la dimostrazione che la superstizione può essere ‘razionale’”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Qui il bisogno di fortuna si accompagna a una curiosità ironica: si consulta l’oroscopo, ma per divertimento; si fanno gli scongiuri, ma con un sorriso. È una forma di scaramanzia moderna e socialmente condivisa”.

Il podio: Campania, Lazio e Lombardia davanti

A guidare la classifica si conferma la Campania (81,9/100), seguita dal Lazio (71,2/100) e dalla Lombardia (68,8/100). Più indietro Sicilia (67,9/100) e Piemonte (66,3/100) chiudono la Top 5, mentre l’Emilia-Romagna (56,3/100) si posiziona a metà classifica, tra Nord pragmatico e Sud simbolico.

Nord più razionale, Sud più istintivo

L’indice mette in luce un’Italia che non smette di consultare la fortuna, anche se con sfumature diverse: nel Sud, la superstizione resta parte della quotidianità; nel Nord, diventa costume sociale, più leggera ma mai del tutto abbandonata. In coda alla classifica figurano Trentino-Alto Adige (24,9) e Valle d’Aosta (34,6), le regioni meno superstiziose d’Italia.

Metodologia

L’Indice di Superstizione Regionale (ISR) è stato elaborato da Casinos.com incrociando dati provenienti da:

Report Antiplagio 2025, per numero di veggenti, guaritori e spesa annua nei consulti in presenza (peso 30%)





Google Trends (ultimi 5 anni) per le ricerche su:



“oroscopo” (20%)



“malocchio” (20%)



“portafortuna” (15%)



“venerdì 17” (15%)



Tutti i valori sono stati normalizzati su scala 0–100 e combinati per ottenere uno score unico per ciascuna regione.