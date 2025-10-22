Farmacia di Rivara, “Rigeneriamo San Felice”: “Scippo in silenzio di un servizio pubblico ai danni della comunità”

SAN FELICE SUL PANARO - Il gruppo consiliare di centrosinistra a San Felice sul Panaro è intervenuto in merito alla procedura di alienazione della farmacia comunale di Rivara in discussione nel prossimo Consiglio comunale:

“Un’operazione che smentisce le dichiarazioni del sindaco Goldoni in merito alla possibilità di vagliare più strade da percorrere per salvaguardare un servizio pubblico da anni punto di riferimento per la frazione di Rivara - proseguono i consiglieri - e che dimostra una volta per tutte quelle che sono da sempre state le vere intenzioni di questa amministrazione comunale sulla farmacia”.

“L’intenzione dell’Amministrazione comunale di alienare la farmacia comunale, arrivata a sorpresa e senza alcuna alternativa sul tavolo, è uno scippo silenzioso di un servizio pubblico ai danni della nostra comunità e un’operazione dannosa per le casse comunali” hanno dichiarato i consiglieri del centrosinistra sanfeliciano .

“Prendiamo quindi atto del totale disinteresse della giunta anche nei confronti dei nostri memoriali coi quali abbiamo tentato di fornire la nostra collaborazione - attacca "Rigeneriamo San Felice" - per evitare l’alienazione di un servizio che nel periodo di attività e grazie alla professionalità del gestore e dei suoi dipendenti ha generato utili al bilancio comunale, necessari al sostegno dei servizi sociali e scolastici”.

“A questa intenzione, su cui nutriamo forti e giustificati dubbi in merito alla convenienza economica e ritardata solo grazie alla nostra mobilitazione attraverso la raccolta firme che qualcuno della maggioranza non ha esitato a derubricare come un fallimento - affermano i consiglieri - vogliamo ribadire con forza il nostro assoluto NO, per il bene dei cittadini sanfeliciani e a tutela di chi si troverà ad amministrare il nostro comune in futuro”.

“Lanciamo quindi un appello a tutte le cittadine e tutti i cittadini sanfeliciani che hanno a cuore questo servizio - concludono - a partecipare al prossimo Consiglio comunale in programma lunedì 27 ottobre, in cui si discuterà unicamente questo punto all’ordine del giorno”.