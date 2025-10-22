Farmacia di Rivara, “Rigeneriamo San Felice”: “Scippo in silenzio di un servizio pubblico ai danni della comunità”
SAN FELICE SUL PANARO - Il gruppo consiliare di centrosinistra a San Felice sul Panaro è intervenuto in merito alla procedura di alienazione della farmacia comunale di Rivara in discussione nel prossimo Consiglio comunale:
“L’intenzione dell’Amministrazione comunale di alienare la farmacia comunale, arrivata a sorpresa e senza alcuna alternativa sul tavolo, è uno scippo silenzioso di un servizio pubblico ai danni della nostra comunità e un’operazione dannosa per le casse comunali” hanno dichiarato i consiglieri del centrosinistra sanfeliciano.
“Un’operazione che smentisce le dichiarazioni del sindaco Goldoni in merito alla possibilità di vagliare più strade da percorrere per salvaguardare un servizio pubblico da anni punto di riferimento per la frazione di Rivara - proseguono i consiglieri- e che dimostra una volta per tutte quelle che sono da sempre state le vere intenzioni di questa amministrazione comunale sulla farmacia”.
“Prendiamo quindi atto del totale disinteresse della giunta anche nei confronti dei nostri memoriali coi quali abbiamo tentato di fornire la nostra collaborazione - attacca "Rigeneriamo San Felice" - per evitare l’alienazione di un servizio che nel periodo di attività e grazie alla professionalità del gestore e dei suoi dipendenti ha generato utili al bilancio comunale, necessari al sostegno dei servizi sociali e scolastici”.
“A questa intenzione, su cui nutriamo forti e giustificati dubbi in merito alla convenienza economica e ritardata solo grazie alla nostra mobilitazione attraverso la raccolta firme che qualcuno della maggioranza non ha esitato a derubricare come un fallimento - affermano i consiglieri - vogliamo ribadire con forza il nostro assoluto NO, per il bene dei cittadini sanfeliciani e a tutela di chi si troverà ad amministrare il nostro comune in futuro”.
“Lanciamo quindi un appello a tutte le cittadine e tutti i cittadini sanfeliciani che hanno a cuore questo servizio - concludono - a partecipare al prossimo Consiglio comunale in programma lunedì 27 ottobre, in cui si discuterà unicamente questo punto all’ordine del giorno”.
- Farmacia di Rivara, il bilancio comunale la promuove, ma senza decidere niente. I dipendenti protestano
- San Felice, per la Corte dei Conti l’assetto attuale della farmacia comunale di Rivara non è più ammissibile
- Farmacia di Rivara, l’Amministrazione comunale di San Felice: “Opposizione sbugiardata”
- Farmacia di Rivara, nel bilancio triennale del Comune non ne è prevista la vendita
- "Poesia nel piatto", a Renazzo serata di abbinamento tra poesia e cibo
- "Il cancro non è uguale per tutti. Quando il genere fa la differenza", se ne parla a Mirandola
- Un progetto contro bullismo, cyberbullismo e ghosting tra i giovani dell’Unione Terre d’Argine
- Farmacia di Rivara, "Rigeneriamo San Felice": "Scippo in silenzio di un servizio pubblico ai danni della comunità"
- Tentano di truffare anziani fingendo emergenze familiari, arrestati un 18enne e un 21enne
- Concordia in lutto per la scomparsa di Angelo Secchi
- Modena, Lega e Team Vannacci Mutina: "Continueremo a lavorare fianco a fianco"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- La Corte dei Conti boccia la cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera