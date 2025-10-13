Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
FINALE EMILIA - Il Duomo di Finale Emilia, riaperto nel 2024 dopo la conclusione dei lavori post-sisma, potrà nuovamente contare anche sulla corona che era posizionata sullo stemma del Comune proprio sulla sommità della facciata dell'edificio di culto.
Come riporta "Il Resto del Carlino", la corona, che era crollata in seguito alle scosse di terremoto che nel 2012 colpirono il territorio della Bassa modenese, è stata, infatti, restaurata da alcuni artigiani finalesi ed esposta lo scorso weekend in Duomo: nelle prossime settimane, con l'intervento di una gru, verrà ricollocata nella posizione originaria, a 35 metri di altezza.
Lo stemma del Comune è presente sulla facciata del Duomo di Finale Emilia in quanto l'edificio fino al 2002 è stato di proprietà comunale: fu monsignor Ettore Rovatti nel 1990 a decidere di completare lo stemma del Comune con la corona che mancava alla sua sommità. Ora la corona è pronta a tornare al suo posto dopo il restauro.
